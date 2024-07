Taylor Swfit i Calvin Harris rozstali się - tak przynajmniej twierdzą zagraniczne media. Ich związek trwał tylko 15 miesięcy! Nie jest to rekordem w show-biznesie, zdarzały się krótsze związki (Jennifer Lopez i Chris Jude spotykali się przez... 3 miesiące), ale i tak wszyscy są zaskoczeni, bo wydawało się, że Taylor i Calvin pasują do siebie jak nikt!

Reklama

Magazyn "People" twierdzi, że to mężczyzna zakończył związek z piosenkarką. Podobno na relacje pary miał wpływ wypadek, jakiemu niedawno uległ DJ. Według "Hollywood Life", do rozstania doszło przez liczne nieporozumienia, do jakich między nimi dochodziło. Na razie żaden z artystów oficjalnie nie odniósł się do tych informacji. Calvin i Taylor podobnie jak Johnny Depp i Amber Heard wytrzymali ze sobą 15 miesięcy. Myślicie, że jeszcze wrócą do siebie?

Zobacz: Johnny Depp POBIŁ ŻONĘ?! Aktor dostał zakaz zbliżania się do Amber Heard

Zobacz także

Calvin i Taylor na wakacjach.

Instagram

Calvin Harris i Taylor pasowali do siebie jak ulał!

ONS/Instagram