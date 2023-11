Selena Gomez rozlicza się z przeszłością na najnowszej płycie. Do tej pory gwiazda wpuściła do sieci dwa utwory, w których nie brakuje wzmianek, które nawiazują do nieudanej i toksycznej relacji z Justinem Bieberem. Piosenkarka najprawdopodobniej życiową porażkę ma zamiar przekuć w sukces. Czy powinna to robić? Jej przyjaciółka, Taylor Swift jest pewna, że tak! Historia zna pełno takich przypadków, w których najlepsze piosenki powstały w momencie gdy autor miał złamane serce...

Taylor mocno wspiera Selenę w jej walce! Czy wszystkie piosenki będą dotyczyć Biebera?

Czy Selena powinna śpiewać o Justinie?

Selena Gomez i Taylor Swift przyjaźnią się od wielu lat. Piosenkarki poznały się w 2008 roku. Poznali ich ze sobą Jonas Brothers. Selena umawiała się z Nickiem Jonasem, natomiast Taylor była w związku z Joe Jonasem. Młodzieńcze miłości nie przetrwały prób czasu. Ale cała czwórka koleguje się do dzisiaj, a Selena i Taylor są przyjaciółkami.

Gdy kilka dni temu Selena Gomez wypuściła do sieci swoje nowe utwory, Taylor od razu skomentowała je w sieci. Choć gwiazda rozlicza się w nich ze swoją przeszłością i śpiewa o rozpadzie związku z Justinem Bieberem, Taylor jest przekonana, że nie ma w tym nic złego. Kanadyjczyk bardzo zranił 27-latkę i to, że jest w nowym związku nie oznacza, że wszyscy o tym zapomnieli. Selena wciąż nie może pozbierać się po rozstaniu. Zdecydowała się o nim zaśpiewać, co bardzo podoba się jej przyjaciółce, która już wróży sukces jej płyty!

- Taylor jest wielkim wsparciem dla Seleny i jest dumna z tego, jak przyjaciółka mówi dojrzale o rozstaniu - mówi informator"Us Weekly".

Taylor Swift osobiście też pogratulowała Selenie na Instagramie. Co napisała?

Utwór "Lose you to love me" jest perfekcyjną ekspresją ukojenia. To mój ulubiony kawałek. Zwycięstwo! Kocham Cię Seleno - zachwycała się nim Taylor w sieci.

To wspaniale, że Selena może liczyć na wsparcie swoich przyjaciół. Show biznes zniszczył wiele relacji, ale wydaje nam się, że ta przetrwa jeszcze dziesiątki lat!:)

Selena i Taylor przyjaźnią się od 11 lat.

Gwiazdy mogą na siebie liczyć w każdej sytuacji.

