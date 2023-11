Selena Gomez już dawno rozstała się z Justinem Bieberem. Piosenkarz zdążył ułożyć sobie życie i wziął nawet ślub. Tymczasem piosenkarka, od czasu rozstania, z nikim się jeszcze nie spotykała i wciąż pojawiają się plotki, że nadal coś czuje do byłego chłopaka. Czy to się zmieniło? Jeden z dziennikarzy poinformował właśmoe, że widział Selenę na koncercie razem z Niallem Horanem z zespołu One Direction.

Reklama

Selena Gomez spotyka się ze znanym piosenkarzem?

Mike Wass był ostatnio na koncercie Lewisa Capaldiego i doskonale się bawił. Na Twitterze opublikował wideo z koncertu i napisał, że na imprezie widział Selenę i Nialla razem:

Koncert Lewisa Capaldi był świetny. Ten facet jest za... gwiazdą. Poza tym, jeśli nie mam halucynacji, Selena i Niall siedzieli przy stoliku obok mnie - napisał Mike Wass.

Plotka o nowym związku Seleny jest prawdziwa?

Ta informacja wywołała prawdziwą burzę w Internecie. Fani gwiazdy byli zachwyceni wiadomością. Niestety... serwis hollywoodlife.com podał, że to nie nowy związek, a Selena jedynie przyjaźni się z muzykiem z One Direction:

Selena sądzi, że ​​Niall jest świetny i kocha jego muzykę, ale oni nie są parą. Ona nie umawia się na randki, chociaż uważa, że ​​Niall jest słodki i utalentowany, docenia niektóre miłe rzeczy, które o niej powiedział - czytamy w serwisie.

Według mediów, Selena Gomez nie chce się teraz z nikim spotykać. Sama chce ułożyć swoje życie i dopiero wtedy będzie myślała o kolejnym związku!

Zobacz także: Koniec rozpaczy po Justinie! Selena Gomez ma nowego chłopaka!

Selena i Justin byli jedną z najpopularniejszych par w show-biznesie

EastNews

Selena Gomez

Instagram