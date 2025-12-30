We wtorkowy wieczór, 30 grudnia 2025 roku, zza oceanu zapłynęły tragiczne wieści. Zaledwie 35-letnia Tatiana Schlossberg, wnuczka byłego prezydenta USA, Johna F. Kennedy’ego zmarła. Informację o jej śmierci przekazała rodzina w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych przez Fundację Biblioteki Johna F. Kennedy’ego.

Tatiana Schlossberg nie żyje

Tatiana Schlossberg była amerykańską dziennikarką, specjalizującą się w tematyce środowiskowej. Była wnuczką byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna F. Kennedy’ego. Jej matką jest Caroline Kennedy, jedyna żyjąca córka JFK, a ojcem Edwin Schlossberg. Tatiana pracowała jako reporterka naukowa w "The New York Times" i była autorką książki "Inconspicuous Consumption: The Environmental Impact You Don’t Know You Have", która została uhonorowana nagrodą Rachel Carson Environment Book Award przez Society of Environmental Journalists.

30 grudnia 2025 roku w godzinach wieczornych czasu polskiego, poinformowano o śmierci kobiety. Jak potwierdzili najbliżsi, Tatiana Schlossber zmarła w wieku 35 lat po walce z ostrą białaczką szpikową. Informacja o śmierci Tatiany Schlossberg została podana przez rodzinę za pośrednictwem Fundacji Biblioteki Johna F. Kennedy’ego. W oświadczeniu rodzina przekazała:

Nasza ukochana Tatiana odeszła dziś rano. Na zawsze pozostanie w naszych sercach - przekazano.

Nie podano jednak oficjalnej przyczyny ani miejsca zgonu dziennikarki.

Walka z ostrą białaczką: dramatyczna diagnoza i leczenie

W maju 2024 roku, tuż po narodzinach drugiego dziecka, u Tatiany Schlossberg zdiagnozowano ostrą białaczkę szpikową z rzadką mutacją Inversion 3. Diagnoza została postawiona po zauważeniu niepokojąco wysokiego poziomu białych krwinek. To schorzenie występuje zazwyczaj u osób starszych, co dodatkowo komplikowało jej leczenie. Tatiana przeszła intensywne leczenie: liczne cykle chemioterapii, dwa przeszczepy komórek macierzystych oraz brała udział w badaniach klinicznych.

W listopadzie 2025 roku Tatiana Schlossberg opublikowała poruszający esej pt. "A Battle With My Blood" w magazynie "The New Yorker". Opisała w nim swoją codzienną walkę z chorobą, trudności związane z leczeniem oraz niepewną przyszłość. Lekarz miał powiedzieć jej wówczas, że będzie w stanie ją utrzymać przy życiu może przez rok. Tatiana dzieliła się także obawami, że jej dzieci mogą jej nie zapamiętać. Pisała, że czuje niesprawiedliwość, iż nie będzie mogła kontynuować życia u boku ukochanego męża i swojej rodziny.

Życie prywatne Tatiany Schlossberg: rodzina, dzieci, małżeństwo

Tatiana Schlossberg wyszła za mąż za George’a Morana w 2017 roku. Para miała dwoje dzieci: trzyletniego syna i półtoraroczną córkę. Rodzinne życie było dla niej niezwykle ważne, co podkreślała w swoich wypowiedziach i publikacjach. Jej relacje z matką Caroline, ojcem Edwinem, oraz rodzeństwem Rose i Jackiem były bliskie, a najbliżsi starali się ukrywać przed nią swój ból.

Zobacz także: