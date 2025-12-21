Tatiana Radziwiłł zmarła 19 grudnia 2025 roku w wieku 86 lat. Ostatni raz publicznie widziano ją w sierpniu 2024 roku w restauracji "Mia" w Palmie na Majorce w towarzystwie królowej Zofii. Do końca życia pozostawały w bliskim kontakcie, dzieląc wspólne wspomnienia z dzieciństwa i królewskich lat. Śmierć Tatiany Radziwiłł to koniec pewnej epoki w historii europejskiej arystokracji.

Kim była Tatiana Radziwiłł?

Tatiana Radziwiłł urodziła się 28 sierpnia 1939 roku w Rouen we Francji jako córka księcia Dominika Rainera Radziwiłła i greckiej księżnej Eugenii. Jej pochodzenie łączyło najważniejsze europejskie rody arystokratyczne. Dziadek ze strony matki, książę Jerzy z Grecji, był synem króla Jerzego I i wielkiej księżnej Olgi Konstantynownej, wnuczki cara Mikołaja I. Jej babką była Maria Bonaparte, czyli praprawnuczka Napoleona I, znana psychoanalityczka i strażniczka dziedzictwa Zygmunta Freuda.

Tatiana była również kuzynką królowej Zofii z Hiszpanii, z którą przez całe życie łączyła ją wyjątkowo bliska relacja. Ich przyjaźń zawiązała się jeszcze w dzieciństwie, w czasie wojennej tułaczki rodziny Radziwiłłów.

Tragiczne dzieciństwo i wojenne losy księżnej Tatiany Radziwiłł

Po wybuchu II wojny światowej Tatiana wraz z rodziną opuściła Francję. Schronili się w Saint-Tropez, a następnie wyemigrowali do Południowej Afryki. Właśnie tam Tatiana spędzała czas z grecką rodziną królewską i zaprzyjaźniła się z kuzynką Zofią.

Po zakończeniu wojny rodzina podróżowała po Ameryce Północnej, Afryce i Azji, aż ostatecznie wróciła do Europy. W 1946 roku rodzice Tatiany rozwiedli się. Tatiana i jej młodszy brat Jerzy wychowywali się pod opieką matki, uczęszczając do prestiżowych szkół w Grecji i we Francji.

Tatiana była utalentowaną pianistką, władała biegle pięcioma językami. Już od młodych lat była obecna w kręgach europejskiej arystokracji.

Tatiana Radziwiłł na królewskich dworach Europy

Tatiana Radziwiłł, jako bliska krewna europejskich monarchów, była obecna na wielu doniosłych wydarzeniach. W 1953 roku uczestniczyła w koronacji królowej Elżbiety II. W 1962 roku była druhną na ślubie księcia Juana Carlosa i Zofii. Dwa lata później w 1964 roku pełniła tę samą funkcję na ślubie Konstantyna II z Grecji i Anny-Marii z Danii.

Tatiana pojawiała się też w medialnych spekulacjach jako potencjalna żona norweskiego księcia Haralda. Tatiana była również spadkobierczynią archiwum Marii Bonaparte i aktywnie promowała klasyczną psychoanalizę. W Paryżu żyła z dala od blasku fleszy, ale nie stroniła od kontaktów z rodziną królewską.

Photo by Shutterstock (14620645ac)

