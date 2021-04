Tata Julii Wieniawy założył konto na Instagramie! Co publikuje na swoim profilu?

Julia Wieniawa to królowa mediów społecznościowych. Teraz również tata pięknej aktorki zdecydował się założyć konto na Instagramie! Co publikuje na swoim profilu? Oczywiście nie zabrakło zdjęcia z córką, a nawet ze swoim przyszłym zięciem. Jesteście ciekawi, co jeszcze znajdziemy na Instagramie pana Konrada? Zobaczcie sami!

Tata Julii Wieniawy założył Instagrama

Julia Wieniawa to zdecydowanie jedno z najgorętszych nazwisk polskiego show biznesu. Aktorka ma zaledwie 22 lata, ale jest rozchwytywana, a produkcje z jej udziałem okazują się prawdziwymi hitami. Gwiazda ma również wierne grono fanów na swoim Instagramie - jej profil w mediach społecznościowych obserwuje prawie 2 miliony użytkowników. To jeden z najlepszych wyników wśród polskich celebrytów.

Jak widać, Julia świetnie sobie radzi nie tylko jako artystka, ale także jako influencerka. Czy podobnie będzie w przypadku jej taty? Pan Konrad właśnie założył konto na Instagramie i pochwalił się pierwszymi zdjęciami. Oczywiście nie zabrakło fotografii z ukochaną córką!

Z instagramowego profilu pana Konrada dowiadujemy się, że jest artystą plastykiem. Julia Wieniawa sama zbyt wiele nie opowiada o swoim życiu rodzinnym - pilnie strzeże swojej prywatności i zdecydowała się jedynie wyjawić, że jej rodzice rozstali się, gdy była jeszcze mała. Wygląda jednak na to, że z tatą ma świetne relacje, bo nawet pomogła mu nagrać pierwszą relację na InstaStory.

Pan Konrad najwyraźniej bardzo lubi również partnera Julii, czyli Nikodema Rozbickiego. Wspólne zdjęcie z ukochanym jej córki również znalazło się na jego profilu.

Na Instagramie taty Julii Wieniawy nie zabrakło także fotografii związanych z jego pasją.

Trzymamy kciuki za dalszy rozwój profilu!