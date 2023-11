Największą miłością księżnej Diany był jej ochroniarz! Mówi o tym sama na nagraniach ujawnionych w niedzielę przez Channel 4. Nigdy wcześniej nie odtwarzane publicznie taśmy z zapisem słów księżnej Diany są rewelacją weekendu na Wyspach. Brytyjczycy czekali na nie od kilku dni, kiedy to zapowiedziano emisję dokumentu “Diana: własnymi słowami”. To zapis bardzo szczerych wypowiedzi Diany z lat 1992-1993.

Reklama

Co jest na taśmach Diany?

Jak czytamy na stronie Mirror.co.uk, na nigdy nie ujawnianych publicznie taśmach Diana przyznaje się m.in. do swojego sekretnego związku i mówi, że największą jej miłością był jej osobisty ochroniarz.

Kiedy miałam 24 albo 25 lat byłam mocno zakochana w kimś, kto pracował w tym środowisku - mówi Diana na taśmach, cytowanych przez portal.

Jak dodała, został on przeniesiony, a potem zginął.

Choć nie wymienia nazwiska, brytyjskie media od razu wyjaśniły, że chodzi najpewniej o Barry’ego Mannakee, który był oficerem policji skierowanym do ochrony księżnej w 1985 roku. Rok później został przeniesiony.

Nigdy nie powinnam igrać z ogniem - mówi na taśmach.

Jak pisze Mirror.co.uk, Mannakee zginął w maju 1987 roku w wypadku motocyklowym. Miał 39 lat.

Dianę nagrał trener

Ujawnione taśmy to bardzo intymne i bardzo szczere wyznania z lat 1992-1993. Nagrywał ją osobisty trener głosu, przygotowujący Dianę do wystąpień publicznych. Księżna mówiła swobodnie, o tym co myśli… Zebrało się tego 20 taśm, a na nich 21 godzin nagrań. Myślicie, że powinny zostać ujawnione?

Reklama

Diana było ukochaną księżną Brytyjczyków. Zginęła w wypadku samochodowym niemal dokładnie 20 lat temu.