"Taniec z Gwiazdami": Widzowie stają w obronie Kalusa i Lipki: "Pary w finale to przypadek, a nie efekt pracy"

Stacja TVN podjęła decyzję o przyspieszonym finale "Tańca z Gwiazdami". Z powodu zakażenia koronawirusem z dalszego udziału w programie musieli zrezygnować Sylwia Lipka i Rafał Maserak oraz Bogdan Kalus i Lenka Klimentova. Tym samym w wyścigu po "Kryształową Kulę" pozostało tylko dwie pary. Według sporej części widzów finał 11. edycji show będzie po prostu niesprawiedliwy:

Bez sensu oglądać finał, w którym pary to przypadek, a nie efekt pracy.

Internauci stanęli w obronie Sylwii Lipki, Bogdana Kalusa i Anny Karwan, której taneczny partner, Jan Kliment, również trafił na kwarantannę.

Zobacz także: "Taniec z gwiazdami": Zapadła decyzja w sprawie finału tanecznego show! Jest oficjalne oświadczenie produkcji

Pandemia koronawirusa bardzo skomplikowała przebieg 11. edycji "Tańca z Gwiazdami". Show wystartowało już wiosną 2020 roku, jednak z powodu rosnącej liczby zachorowań, stacja zdecydowała o zawieszeniu show aż do jesieni.

Po wakacjach "Taniec z Gwiazdami" ruszył w niemal niezmienionym składzie. Z udziału w show zrezygnował jedynie Marcin Bosak. Jednak okazało się, że problemy związane z pandemią koronawirusa nie ustąpiły. W związku z gwałtownie rosnącą liczbą zachorowań zdecydowano o emisji odcinków bez udziału mediów i publiczności. Koronawirus dopadł także uczestników show. Na kwarantannę musieli się udać Bogdan Kalus, Lenka Klimentova, oraz Jan Kliment. W związku z tym Bogdan Kalus musiał zrezygnować z udziału w show. Anna Karwan straciła możliwość trenowania ze swoim partnerem, Janem Klimentem, którego zastąpił Kamil Kuroczko. Niestety, taniec z nowym partnerem okazał się ostatnim tańcem Anny Karwan w programie. Po jej odejściu na drodze do finału pozostały tylko trzy pary, więc zdecydowano o przywróceniu do "Tańca z Gwiazdami" Sylwestra Wilka, który wcześniej z powodów zdrowotnych sam zrezygnował z udziału.

Ostatni odcinek również nie był szczęśliwy, ponieważ okazało się, że Sylwia Lipka i Rafał Maserak również zostali zarażeni koronawirusem i muszą zrezygnować z udziału w show. Z programu odpadł także Sylwester Wilk, co poskutkowało tym, że w programie pozostały tylko dwie pary: Julia Wieniawa i Stefano Terrazino oraz Edyta Zając i Michał Bartkiewicz.

TVN podjął decyzję o przyspieszeniu finału 11. edycji "Tańca z Gwiazdami", jednak internauci nie zgadzają się z tą decyzją, argumentując że finałowy skład nie został wyłoniony na podstawie talentu oraz zaangażowania a z powodu przypadku.

Czyli Sylwia i Maserak oraz Bogdan i Lenka są już oficjalnymi poszkodowanymi w całym show? Ich organizmy miały pecha i dlatego nie mają prawa zawalczyć o kryształową kulę? Serio? Bez sensu oglądać finał w którym pary to przypadek a nie efekt pracy.

Internauci postanowili stanąć w obronie Sylwii Lipki i Bogdana Kalusa:

- Zgadzam się pan Bogdan i Sylwia są to osoby które są poszkodowane w tej edycji. Organizatorzy powinni zawiesić ten program zaraz po tym jak się okazało że pan Bogdan trafił na kwarantannę.

- Nikt tu nie mówi o szansach jakie miały poszczególne pary, bo nie jesteśmy w stanie określić jaka stoi za nim rzesza ludzi. Chodzi tylko o to że przypadek/lub kwestia posiadania szczęścia czy pecha nie może prowadzić nikogo do finału.

- Uważam, że obie pary miały duże szanse, Pan Bogdan miał duże wsparcie wśród wieloletnich fanów, a Sylwia z odcinka na odcinek ,,rozkręcała się'' co raz bardziej (można było to zobaczyć poprzez oceny jurorów) a także miała ogromne wsparcie fanów z aplikacji i sms

Niektórzy też wstawili się za Anną Karwan, która ich zdaniem powinna dostać szansę, skoro wiadomo było, że Bogdan Kalus już nie zatańczy:

-"Ten bieg zdarzeń wpłynął na [...] przyśpieszenie finałowego odcinka" to trzeba było Anie Karwan zostawić. No ale jak nie to mam nadzieję że wygra Edyta

- To niesprawiedliwe dla tych par... które nie miały wpływu czy odpadną czy nie, ciekawe gdyby Julka albo Stefano mieli kwarantannę ale byłby płacz....