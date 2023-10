Julia Wieniawa zajęła drugie miejsce w XI edycji "Tańca z gwiazdami", emitowanej w telewizji Polsat. Aktorka od samego początku show była uznawana za faworytkę do głównej wygranej, jednak w finale musiała ustąpić miejsca Edycie Zając. Chociaż aktorka nie zdobyła kryształowej kuli, to jednak w show pokazała fantastyczne umiejętności taneczne i dostarczyła widzom mnóstwo emocji.

Jak wyjawiła Julia Wieniawa w rozmowie z reporterką Party.pl, do udziału w "Tańcu z gwiazdami" osobiście zaprosiła ją... Nina Terentiew! Aktorka jest jej za to bardzo wdzięczna.

Dziękuję jej za to. Spełniła moje największe marzenie - jeszcze wtedy tego nie wiedziałam, teraz już to wiem, wspaniałe to było - powiedziała Julia Wieniawa w rozmowie z reporterką Party.pl.