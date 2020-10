"Taniec z gwiazdami": Anna Karwan pokazała swoją 7-letnią córkę Oliwię. Wychowuje ja samotnie - co stało się z ojcem?

W ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" działo się naprawdę wiele! Najwięcej emocji wzbudziło w show odpadnięcie Sylwii Madeńskiej i Mikołaja Jędruszczaka z "Love Island" (Krzysztof Ibisz zadał pytanie o rozstanie Sylwii i Mikołajowi z "Love Island". Zdębieli!). Jednak warto również wspomnieć o tym, co działo się przed... W "Tańcu z gwiazdami" uczestnicy na początku odcinka wystąpili razem ze swoimi najbliższymi. Nas najbardziej zachwycił występ Anny Karwan z jej siedmioletnią córką Oliwią.

Zobacz także: Kim jest Anna Karwan, uczestniczka "Tańca z gwiazdami 11"? W przeszłości przeżyła piekło

Anna Karwan zatańczyła ze swoją córką Oliwię sambę do utworu Viki Gabor, "Superhero". To było prawdziwe szaleństwo! Widać było, że Oliwia czuje muzykę, tak jak jej mama, dosłownie całym ciałem! To był piękny występ. Możecie go zobaczyć poniżej:

Oliwia, córka Anny Karwan, pięknie tańczy i śpiewa. Jednak w tym momencie nie wiąże swojej przyszłości z karierą muzyczną lub taneczną. Marzy jej się gromada psów... i stajnia!

East News

Na zdjęciach widać, że Oliwia jest niezwykle utalentowana! Odziedziczyła po mamie nie tylko talent, ale i urodę! Dziewczynka jest przeurocza!

East News

Czy Anna Karwan ma partnera?

Anna Karwan rzadko mówi o swoim życiu prywatnym. Samotnie wychowuje córeczkę Oliwię ze związku z Markiem Zielińskim, która przyszła na świat w 2013 roku. W przeszłości była też związana z Błażejem Szychowskim, tancerzem i byłym partnerem Dody. Jednak ich związek dobiegł końca w 2017 roku. Anna Karwan zapewnia, że wciąż są przyjaciółmi i mogą na siebie liczyć.

Nie jesteśmy parą, ale pozostaliśmy superznajomymi, przyjaciółmi. Nasza znajomość to ogromne wsparcie i dopingowanie siebie nawzajem w życiu prywatnym i zawodowym - zapewniała w rozmowie z Newserią.