Popek ma kryzys! Program "Taniec z Gwiazdami” to wycieńczające fizycznie i psychicznie show. O tym wiedzą jednak tancerze, ale gwiazdy już niekoniecznie... Okazuje się, że tzw. kryzys trzeciego odcinka dopadł właśnie rapera Popka. Co się dzieje z muzykiem na planie show?

- To napięcie i pierwsze poważne zmęczenie, po niemal dwóch miesiącach intensywnych treningów. Dodatkowo on zdał sobie sprawę z tego, że dużo ludzi na niego głosuje. Pokazał się jak dotąd z dobrej strony, więc teraz za nic w świecie nie chce dać ciała i wypaść słabo. Do tego widzi, że to nie przelewki, że można odpaść niespodziewanie, jak Wiktoria. Ta presja go paraliżuje. Na treningach jest jakiś nieobecny, chodzi poddenerwowany. Janja będzie musiała znaleźć metodę by mu pomóc, bo mentalnie osiadł – zdradza osoba z produkcji show.