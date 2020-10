"Taniec z gwiazdami": Julia Wieniawa zatańczyła ze swoją życiową mentorką! Pani Teresa skradła serca widzów!

Ostatni odcinek "Tańca z gwiazdami" dostarczył widzom mnóstwo emocji! Na tanecznym parkiecie zobaczyliśmy nie tylko gwiazdy, ale także ich najbliższych. Julia Wieniawa do wspólnego występu zaprosiła swoją życiową mentorkę, z którą wykonała niezwykle energetyczny taniec. Pani Teresa zrobiła na wszystkich piorunujące wrażenie, a widzowie są pod ogromnym wrażeniem jej fantastycznej formy. Zobaczcie!

Zobacz także: "Taniec z gwiazdami": Sylwia Madeńska w pięknych słowach podziękowała Mikołajowi za udział w programie. "Wykonałeś naprawdę świetną pracę"

"Taniec z gwiazdami": Julia Wieniawa zatańczyła ze swoją życiową metnorką! Pani Teresa skradła serca widzów!

Julia Wieniawa w "Tańcu z gwiazdami" idzie jak burza! Za wczorajsze paso doble, które wykonała ze Stefano Terrazzino, znów otrzymała wysokie noty od sędziów. Aktorka jest jedną z faworytek do głównej wygranej - świetnie tańczy i widać, że do każdego występu wkłada mnóstwo serca i pracy. Nie bez przyczyny jest nazywana "Petardiną". Gwiazda kocha taniec, a taniec zdecydowanie kocha ją!

W ostatnim odcinku mogliśmy również zobaczyć wspólne występy gwiazd z ich najbliższymi. Julia zdecydowała się na występ ze swoją życiową mentorką, z którą wykonała fantastyczną, energiczną salsę. Pani Teresa zachwyciła wszystkich swoim wigorem i talentem tanecznym. Jurorzy również byli oczarowani tym występem!

Widać, że panią Teresę i Julię łączy niezwykła więź! Julia nazwała ją "życiową mentorką" - kiedy była dzieckiem, pani Teresa uczyła jej gimnastyki artystycznej. Śmiało można powiedzieć, że dla pani Teresy czas się zatrzymał. Takiej wspaniałej formy można tylko pozazdrościć.

East News

Pani Teresa skradła również serca fanów show! W sieci pojawiło się mnóstwo komplementów dla wspaniałej seniorki.

- Pani Teresa to prawdziwa petarda 💥❤️ - Co za energia pozazdrościć tej Pani kondycji brawo wspaniały występ 👏 - Cudowna kobieta, cudowny wiek super występ - Świetnie - piszą fani o babci Julii Wieniawy.

East News

Pani Teresa to niewątpliwie świetna nauczycielka i wygląda na to, że Julia pamięta wszystkie lekcje do dziś. Aktorka zaprezentowała wspaniały szpagat!

East News

A Wam, jak się podobał ten występ? My nie możemy przestać go oglądać! Zobaczcie fragment wspaniałego tańca Julii Wieniawy i pani Teresy!