"Taniec z Gwiazdami" 2020: Wpadka Pauliny Sykut na wizji. Pomyliła imię znanej aktorki!

Paulina Sykut zaliczyła małą wpadkę podczas dzisiejszego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Po występie Mikołaja Jędruszczaka i Sylwii Madeńskiej, zwróciła się do Anny Dereszowskiej oraz Mikołaja Roznerskiego. Duet wykonywał na żywo piosenkę z filmu "Porady na zdrady", do której zatańczyli zwycięzcy "Love Island". Zwracając się do nich Paulina Sykut pomyliła imię Anny Dereszowskiej! Jak się do niej zwróciła i jaka była reakcja aktorki?

Taniec z Gwiazdami: Wpadka Pauliny Sykut

Właśnie trwa naprawdę emocjonujący odcinek "Tańca z Gwiazdami". Uczestnicy mierzą się w tańcu w rytm przebojów z najbardziej kasowych polskich filmów. Na scenie towarzyszą im wokaliści i aktorzy akompaniując im głosem, wykonując piosenki. Razem z Mikołajem Jędruszczakiem i Sylwią Madeńską wystąpili Mikołaj Roznerski i Anna Dereszowska śpiewając hit z filmu "Porady na zdrady".

Po występie Paulina Sykut postanowiła zwrócić się do gości specjalnych, jednak zaliczyła małą wpadkę myląc... imię aktorki!

Są z nami Joanna Dereszowska, Anna Dereszowska i Mikołaj Roznerski.

Na szczęście Anna Dereszowska nie poczuła się urażona, dodała tylko:

Po raz pierwszy jestem Joanną

No cóż, programy na żywo rządzą się swoimi prawami i bardzo łatwo o małą wpadkę lub przejęzyczenie. Na szczęście Anna Dereszowska nie miała tego za złe prowadzącej. Wyłapaliście ten moment?

