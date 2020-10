"Taniec z Gwiazdami": Wiadomo, kto zatańczy z Anną Karwan. To on zastąpił Jana Klimenta 

Przed nami szczególny odcinek "Tańca z Gwiazdami". Niestety z powodu zakażeń koronawirusem uczestnicy wystąpią w okrojonym składzie. Na kwarantannę trafili Bogdan Kalus i Lenka Klimentova ale także Jan Kliment, który do tej pory był partnerem Anny Karwan. Wiadomo już, kto w zastępstwie Janka zatańczy dziś w "Tańcu z Gwiazdami" z piosenkarką!

"Taniec z Gwiazdami 2020": Kamil Kuroczko zatańczy z Anną Karwan

Nie takiego odcinka "Tańca z Gwiazdami" oczekiwali zarówno uczestnicy jak i widzowie. Okazało się, że Bogdan Kalus, Lenka Klimentowa i Jan Kliment zarazili się koronawirusem i nie będą mogli zatańczyć w dzisiejszym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Na parkiecie zaprezentuje się więc nie pięć a tylko cztery taneczne pary. Zmiany czekają również Annę Karwan, która do tej pory tańczyła z Janem Klimentem. Podczas dzisiejszego odcinka zastąpi go Kamil Kuroczko!

Dzisiaj bardzo szczególnie proszę was o wsparcie i o głosy, bo to jest już końcówka programu i wszystko zależy od was - powiedziała dziś na Instastory Anna Karwan, kiedy wiadomo już było, że nie zatańczy z Janem Klimentem

Wczoraj na jej profilu na Instagramie pojawił się wpis, w którym dała do zrozumienia, że dzisiejszy występ będzie dla niej trudny:

Piątkowe emocje wciąż nie opadły. Już jutro kolejny odcinek @tanieczgwiazdami Wydawać by się mogło że wszelkie granice zostały już po przesuwane maksymalnie, w kontekście tego co tu przeżywam. Proszę obejrzyjcie nasz jutrzejszy występ i wspierajcie nas mocno...

Teraz już wiadomo o co miała na myśli Anna Karwan. Dziś nie zatańczy z Janem Klimentem tylko z Kamilem Kuroczko. Informację o tym, kto zastąpi jej dotychczasowego partnera trzymano w tajemnicy aż do rozpoczęcia dzisiejszego odcinka.

Janek jest na kwarantannie, Ja cały czas marzyłam, żeby z nim tańczyć i nie dość, że go tu nie ma, to we mnie jest strach i stres. Kamil Kuroczko go zastąpił. Cieszę się, że to będziesz akurat ty. - mówiła w Tańcu z Gwiazdami

Kamil Kuroczko przyznał, że czuje odpowiedzialność, która na niego spadła. Zadeklarował, że zrobi wszystko, żeby nie zawieść Anny Karwan i poprowadzić ją tak, żeby praca, którą włożyła w program przez tę zmianę nie poszła na marne.

Jak myślicie, czy czas który miała na treningi z nowym partnerem był wystarczająco długi, aby dobrze wypadła podczas dzisiejszego show?

Anna Karwan w dzisiejszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" zatańczy z Kamilem Kuroczko. To on zastąpił Janka Klimenta, który zaraził się koronawirusem. Kamil Kuroczko również brał udział w aktualnej edycji. Do niedawna tańczył z Nicole Bogdanowicz.

East News

Jan Kliment nie może dziś zatańczyć z Anną Karwan na parkiecie, ponieważ przebywa aktualnie na kwarantannie.