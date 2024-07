1 z 7

Tamara Arciuch urodziła córeczkę Nadię zaledwie trzy miesiące temu, a już udało jej się wrócić do figury sprzed ciąży. A nawet lepszej! Bartek Kasprzykowski, partner gwiazdy, pokazał nagranie ze swoją ukochaną z basenu. W stroju kąpielowym Arciuch wygląda naprawdę znakomicie!

Tamara Arciuch w kostiumie kąpielowym na basenie

Jak Tamara Arciuch dba o swoją figurę? Aktorka w trakcie ciąży przytyła tylko 6 kilogramów. Tuż po porodzie zaczęła sporo spacerować, a także uprawiać marszobiegi. W wolnych chwilach robi również zestaw ćwiczeń wzmacniających mięśnie, opracowany specjalnie dla niej przez trenerkę, Agnieszkę Szczepaniak. To wszystko wpłynęło na to, że dziś gwiazda prezentuje się naprawdę świetnie. Co ciekawe, Kasprzykowski opisał nagranie, które wrzucił do sieci, w specyficzny sposób:

"Mój pączek z wody!"

My jesteśmy zachwyceni! Zobaczcie zdjęcia i nagranie na kolejnych stronach naszej galerii!

Zobacz także: Jak schudnąć po ciąży? Odchudzanie po porodzie