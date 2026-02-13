Wiadomość o śmierci Bożeny Dykiel wstrząsnęła całą Polską. Aktorka odeszła w wieku 77 lat, zostawiając po sobie ogromną pustkę zarówno w sercach widzów, jak i środowiska artystycznego. Ostatni raz fani mogli zobaczyć ją na żywo 2 lipca 2025 roku w Łodzi. Później gwiazda usunęła się z życia publicznego, niemal całkowicie ograniczając aktywność w mediach.

To ostatnie publiczne wyjście Bożeny Dykiel

To właśnie w lipcu ubiegłego roku podczas uroczystego odsłonięcia jej gwiazdy w łódzkiej Alei Gwiazd na ulicy Piotrkowskiej Bożena Dykiel spotkała się z fanami. Był to jej ostatni występ na oczach publiczności, który dziś nabiera jeszcze bardziej symbolicznego wymiaru. Podczas tego wydarzenia aktorka wygłosiła przejmujące słowa do zgromadzonych.

Dziękuję za to, że zaprosiło mnie miasto mojej młodości, kiedy mi się wszystko chciało chcieć. Przecież to jest najważniejsze. Żeby chciało nam się chcieć, a nawet powariować powiedziała.

Bożena Dykiel zniknęła z życia publicznego. Od kwietnia 2025 roku nie grała w „Na Wspólnej”

Po tej uroczystości Bożena Dykiel wycofała się z życia publicznego. Przez ostatnie miesiące nie pojawiała się na scenie, nie występowała też w telewizji ani na żadnych eventach branżowych. Milczenie aktorki i jej brak aktywności zawodowej szybko wywołały niepokój wśród fanów, którzy przyzwyczajeni byli do jej obecności na ekranie i w mediach. Jej nagła nieobecność była szeroko komentowana, ale nikt nie spodziewał się tak tragicznego finału.

Wiemy, że Bożena Dykiel zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Gwiazda „Na Wspólnej” w przeszłości głośno mówiła o swoich chorobach. Nie ukrywała też, że przez pewien czas bagatelizowała zalecenia lekarzy, aż wreszcie musiała zwolnić. Jednym z bardziej dramatycznych momentów było jej zasłabnięcie na planie produkcji.

Ostatni odcinek serialu „Na Wspólnej” z udziałem Bożeny Dykiel widzowie mogli zobaczyć w kwietniu poprzedniego roku. Produkcja rozważała nawet kontynuowanie wątku granej przez nią postaci Marii Zięby bez jej obecności na planie. Mimo planów powrotu postaci, sama aktorka nie pojawiła się już więcej przed kamerą.

Zobacz także: Bożena Dykiel walczyła z depresją. Jednak nawet w obliczu choroby myślała o innych