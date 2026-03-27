Powoli kończy się kolejny tydzień na "Farmie". Emocje przed piątkowym pojedynkiem sięgają zenitu, a to wszystko przez zaskakującą decyzję Łukasza "Janosika", który musiał wyznaczyć kolejną osobę do pojedynku. Chociaż wszyscy spodziewali się, że uczestnik wybierze Henryka, to stało się inaczej. Tego nie przewidział chyba nikt.

Łukasz z "Farmy" wskazał Andrzeja do pojedynku

W tym tygodniu emocji w "Farmie" nie brakowało. Uczestnicy pod przywództwem Karoliny próbowali poradzić sobie z zadaniami na gospodarstwie i wykonać zadanie tygodnia. Ostatecznie zadanie tygodnia zostało zaliczone tylko w połowie - za co otrzymali jedynie do wyboru dwa produkty do jedzenia. Karolina jako Farmer Tygodnia musiała wskazać pierwszą osobę nominowaną do pojedynku i wybrała wówczas Łukasza "Janosika". Uczestnik z kolei musiał wskazać kolejną osobę, z która zmierzy się w piatek w zadaniu. Wszyscy, włącznie z Henrykiem byli pewni, że to właśnie jego wybierze Janosik. Tak się jednak nie stało. Ku zaskoczeniu wszystkich Łukasz ogłosił, że wybiera Andrzeja z którym jest w sojuszu.

Henryk nie spodziewał się takiego ruchu, a Janosik i Andrzej tłumaczyli, że zdecydowali się na takie rozwiązanie, aby chronić koleżanki z sojuszu. Henryk mówił bowiem wcześniej, że nie będzie mial problemu, aby jako trzecią osobę do pojedynku wybrać jedną z kobiet z "Farmy".

Fani "Farmy" zachwyceni decyzją Janosika

Po emisji najnowszego odcinka "Farmy" w mediach społecznościowych zawrzało. Fani programu od razu ruszyli z komentarzami. Fani "Farmy" mają dość Henryka, dlatego teraz cieszą się, że Łukasz "Janosik" namieszał w jego planach.

No i brawo. Mina Heńka i całej reszty bezcenna ! Team Andrzej, Janosik i Aksel

Bardzo dobrze zrobili. Pokazali jednocześnie kombinowanie Henryka. Bo widzieli że Henryk już Ewę i Dominikę nagle zagaduje itd. Dziewczyny w ten sposób powinny w momencie nominacji głosować za odpadnięciem Henryka czy Wojtka. Obstawiam wezmą Wojtka. Niemniej jednak myślą, że Agnieszka jest z nimi. Ryzykują jedynie, że pójdą obaj pod głosowanie, wtedy no po sojuszu. Ale jakby nie patrzeć im bliżej końca sojusze się zmieniają i nie dotrwa do finału przeciez jeden sojusz. Henryk zdziwienie nie wiedział jak wybrnąć w momencie kiedy chwilę wcześniej gadał, że on kobiet nie weźmie. komentują internauci.

Jak myślicie, kto wygra pojedynek, a kto będzie musiał opuścić "Farmę"?

