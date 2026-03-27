Obecnie urzędujący prezydent Polski, Karol Nawrocki, od początku nie ukrywał swojego wielkiego zamiłowania piłką nożną. Już chwilę po objęciu swojego stanowiska udał się na pierwszy mecz. Nie zabrakło go również na stadionie w miniony czwartek, gdy polska reprezentacja zagrała z Albanią. Tak zachował się chwilę później.

Pełen emocji mecz Polski z Albanią

Na Stadionie Narodowym mecz Polski z Albanią długo trzymał kibiców w nerwach. Stawka była wysoka, bo chodziło o awans do finału baraży o udział w mistrzostwach świata. Drużyna prowadzona przez Jana Urbana zaczęła spotkanie pod presją, a po błędzie w defensywie do przerwy przegrywała 0:1. W drugiej połowie Biało-Czerwoni przyspieszyli, ruszyli odważniej i odwrócili wynik. Ostatecznie skończyło się 2:1, a bramki zdobyli Robert Lewandowski i Piotr Zieliński.

Karol Nawrocki zrobił to w szatni po meczu

Zwycięstwo 2:1 oznaczało konkretny efekt: Polska zameldowała się w finale baraży, gdzie zmierzy się ze Szwecją. Po takiej końcówce emocje nie schodziły ani z trybun, ani z boiska — to był ten typ wieczoru, gdy ulga miesza się z czystą radością.

Euforia udzieliła się oczywiście Karolowi Nawrockiemu, który oglądał cały mecz prosto z trybun. Po zakończeniu meczu opublikował w mediach społecznościowych krótki wpis, w którym pogratulował drużynie i podkreślił, że rywalizacja trwa dalej. Najwięcej uwagi przyciągnęły jednak kulisy już po meczu. Karol Nawrocki zajrzał do szatni reprezentacji, gdy trwała tam celebracja zwycięstwa.

Nagranie z tego momentu udostępnił portal „Łączy nas piłka”. Widać na nim, jak prezydent zwraca się do zawodników pytaniem o to, kto wygrał spotkanie, a odpowiedź drużyny pada natychmiast — głośna, zbiorowa i pełna energii.

Po takim zwrocie akcji trudno udawać, że emocje już opadły. Reprezentacja ma za sobą mecz, w którym od wyniku 0:1 do przerwy przeszła do zwycięstwa 2:1 i awansu do finału baraży. Teraz cała uwaga przenosi się na starcie ze Szwecją — to ono rozstrzygnie, czy Biało-Czerwoni zagrają na mistrzostwach świata.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia