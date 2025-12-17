15 grudnia 2025 roku około godziny 14:50 w Jeleniej Górze doszło do dramatycznych wydarzeń, które wstrząsnęły lokalną społecznością i całym krajem. W lasku przy Szkole Podstawowej nr 10 zginęła 11-letnia dziewczynka o imieniu Danusia. Jak wynika z ustaleń śledczych, doszło do kłótni pomiędzy dziewczynkami. W rozmowie z mediami świadek całego zdarzenia ujawnił, co wydarzyło się na kilka minut przed tragedią.

Tragiczna śmierć 11-latki

Danusia była uczennicą Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze. Zginęła kilkaset metrów od swojej szkoły. Podejrzana o dokonanie zbrodni to 12-letnia dziewczynka, uczennica tej samej szkoły. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, Ewa Węglarowicz-Makowska, potwierdziła, że w sprawie zatrzymano 12-latkę. Dziewczynki znały się z widzenia, nie były jednak koleżankami.

Prokuratura poinformowała o zabezpieczeniu narzędzia, które najprawdopodobniej posłużyło do popełnienia przestępstwa. Chodzi o nieskładany nóż typu „finka”, który był przechowywany w pokrowcu. Na ciele ofiary ujawniono rany zadane właśnie takim ostrym narzędziem.

Zeznania świadka ujawniają ostatnie chwile przed śmiercią dziewczynki

Tuż przed zdarzeniem policja otrzymała zgłoszenie od świadka o bójce dwóch dziewczynek. Informację tę przekazała podinsp. Edyta Bagrowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Jeleniej Górze. W rozmowie z reporterką Radia Eska jedna z uczennic szkoły, która widziała całe zajście, wyznała, że z pozoru sytuacja wyglądała niewinnie - dziewczynki tylko ze sobą rozmawiały, ale gdy zaczęło robić się nerwowo, udały się do lasku w pobliżu szkoły.

Widziałam jak one ze sobą rozmawiały, a potem poszły do lasku przy szkole i tam zaczęły się kłócić. Ta starsza trzymała rękę w kieszeni, coś wystawało z tej ręki, a potem nagle popchnęła Danusię

Co mogło nakłonić 12-latkę do tak brutalnego czynu? Motywy zbrodni są ustalane obecnie przed śledczych. W rozmowie z Super Expressem z kolei inni uczniowie przyznali, że 12-latka miała interesować się militariami. Nie wiedzą jednak, czy między nią a Danusią już wcześniej pojawił się konflikt.

Słyszałem jak mówiła, że często ją ostrzy... Nie wiem, co miała do Danusi, coś tam wygadywała, ale nikt tego nie brał poważnie

Zobacz także: Jest data pogrzebu Magdy Umer. Gdzie odbędzie się ostatnie pożegnanie artystki?