Uroczystości pogrzebowe Magdy Umer zaplanowano na najbliższy piątek,19 grudnia 2025 roku. Jak dowiedział się Fakt ceremonia pożegnalna odbędzie się w sali pożegnań na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Informację tę potwierdzono w kancelarii tego cmentarza. Jednakże artystka nie zostanie tam pochowana.

Gdzie zostanie pochowana Magda Umer

12 grudnia rodzina Magdy Umer poinformowała o śmierci wybitnej artystki. Piosenkarka odeszła w wieku 76 lat.

Dzisiaj po południu odeszła nasza ukochana Mama i Babcia. Uwielbiała tu zaglądać i pisać. Mateusz i Franek rodzina przekazała za pośrednictwem mediów społecznoświowych.

Jak informuje portal Styl.fm zgodnie z wolą Magdy Umer, jej ciało zostanie złożone na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym przy ul. Żytniej w Warszawie. Jest to miejsce pochówku jej męża, Andrzeja Przeradzkiego. Według doniesień medialnych artystka wyraziła życzenie, aby po śmierci spocząć właśnie obok niego. Wcześniej żałobnicy będą mogli pożegnać Magdę Umer w sali pożegnać na warszawskich Powązkach. Fakt potwierdził bowiem, że to właśnie tam 19 grudnia mają się odbyć uroczystości pożegnalne.

Kim był mąż Magdy Umer, obok którego spocznie

Andrzej Przeradzki, mąż Magdy Umer, zmarł w listopadzie 2019 roku. Był jej towarzyszem życia przez niemal czterdzieści lat. Magda Umer wielokrotnie podkreślała, że Przeradzki był dla niej najważniejszą osobą. Po jego śmierci artystka długo nie mogła pogodzić się ze stratą. Zgodnie z jej wolą zostanie pochowana obok męża na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym.

Ostatnie miesiące życia Magdy Umer

Po śmierci Magdy Umer jej syn ujawnił, co działo się z artystką w ostatnich miesiącach jej życia. W przejmującym wpisie na Facebooku zdradził, że w lipcu tego roku u Nagdy Umer wykryto guz, który okazał się złośliwy.

W lipcu dowiedzieliśmy się, że guz. W sierpniu, że złośliwy. We wrześniu operacja. W październiku na chwilę do domu. W listopadzie powikłania. W grudniu umarłaś. Wczoraj, w urodziny Jeremiego.W międzyczasie testament, pełnomocnictwa i dostępy. Wytyczne i pożegnania. Leżąc w kolejnych łóżkach dalej dbałaś o nas. Pytałaś o prozę, o wnuki, o prace. I powtarzałaś, wiele razy, że miałaś dobre i ciekawe życie i że może już po prostu pora je skończyć. Namawialiśmy, żeby jednak nie. A Ty nawet bywałaś dobrej myśli. napisał Franciszek Przeradzki.

