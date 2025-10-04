Jacek Wójcik, znany telewidzom jako „Dżejk”, był jedną z najbardziej charakterystycznych postaci programu „Królowe życia”. Towarzyszył Dagmarze Kaźmierskiej i jej synowi Conanowi, zyskując sympatię widzów swoim humorem, naturalnością i dystansem do siebie. Występował również w programie „Dagmara szuka męża”. Choć popularność zdobył dzięki udziałowi w reality show, jego życie zawodowe nie było związane z show-biznesem. Z wykształcenia był absolwentem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, a na co dzień zajmował się renowacją zabytków sakralnych. W młodości startował także w zawodach kulturystycznych i siłowych.

Pogrzeb Jacka Wójcika w Kłodzku. Symboliczne pożegnanie

4 października w Kłodzku odbył się pogrzeb Jacka Wójcika. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10:00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Dusznickiej, gdzie zebrali się bliscy, przyjaciele i fani, by oddać hołd zmarłemu.

Obok urny ustawiono zdjęcie Jacka oraz drewniany krzyż z jego imieniem i datami życia. To była uroczystość pełna emocji i ciszy, symboliczna i pełna szacunku dla zmarłego.

Tajemnicza śmierć „Dżejka”. Co się stało?

Jacek Wójcik zmarł niespodziewanie 1 października, tuż przed swoimi 56. urodzinami. Wiadomość o jego śmierci przekazała Dagmara Kaźmierska, publikując poruszający wpis:

Żegnaj Dżejk. Do zobaczenia w innym świecie. Nie będzie Was już bawił. Pomódlcie się za niego.

Oficjalna przyczyna śmierci nie została podana do publicznej wiadomości. Dagmara wykluczyła wypadek, lecz nie ujawniła dalszych informacji. W mediach społecznościowych zaczęły krążyć przypuszczenia, że Jacek zmagał się z chorobą nowotworową. Laluna, inna uczestniczka „Królowych życia”, napisała, że miał raka z przerzutami i o diagnozie dowiedział się zbyt późno.

Jacuś tak długo nic nie wiedział o tym, że jest tak ciężko chory. Może jeszcze byłby ratunek. Badajcie się kochani – apelowała Laluna.

Jak zapamiętają Jacka Wójcika widzowie?

Dla widzów Jacek Wójcik był czymś więcej niż tylko telewizyjną postacią. Był symbolem szczerości i radości życia. Jego relacja z Dagmarą Kaźmierską była jedną z najbardziej autentycznych i lubianych w programie. „Dżejk” bawił, wzruszał i wspierał, będąc zawsze na drugim planie, ale niezapomniany.

Choć odszedł niespodziewanie, zostawił po sobie ogromne wspomnienie – zarówno w sercach bliskich, jak i w pamięci setek tysięcy widzów. Śmierć Jacka Wójcika to wielka strata dla fanów „Królowych życia” i wszystkich, którzy go znali.

