Ze względu na koronawirusa Eurowizja 2020 została przełożona na 2021 rok. Producent konkursu zadecydował, że mogą wówczas wystąpić artyści wybrani w tym roku (to decyzja każdego z państw), jednak z innymi utworami. A to oznacza, że na eurowizyjnej scenie na pewno nie usłyszymy utworu Alicji Szemplińskiej, "Empires", z którym miała reprezentować nasz kraj. W sieci pojawiła się jednak wizualizacja jej występu!

Alicja Szemplińska na Eurowizji - jak wyglądałby jej występ?

Alicja Szemplińska została wybrana na reprezentantkę Polski w programie "Szansa na sukces. Eurowizja 2020". Młoda artystka, zwyciężczyni "The Voice of Poland" na Eurowizję przygotowała utwór "Empires" - przejmującą balladę. Jak wyglądałaby jej występ? Firma ACX przygotowała wizualizację jej show na Eurowizji m.in. na podstawie teledysku do piosenki. Oczywiście to tylko realizacja pomysłu twórców filmu, nie samej Alicji, ale i tak robi wrażenie!

Zobaczcie, jak mogłaby Alicja wypaść na Eurowizji 2020! Czy zobaczymy ją za rok? Decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły, choć nieoficjalnie mówi się, że Szemplińska (mimo matur, które będzie zdawać w maju 2021) ma wystąpić podczas konkursu. Czego jej i sobie życzymy!

A oto teledysk do utworu "Empires":

Mamy nadzieję, że Alicję zobaczymy na Eurowizji 2021!

