Tak wyglądała Natalia z "Rolnik szuka żony" kilkanaście lat temu! Diana: "Od zawsze miałaś być rolniczką!"

Natalia zgłosiła się do "Rolnik szuka żony", aby znaleźć miłość. Napisała list do Sławomira, jednak on wybrał Martę. Niestety uczucie nie przetrwało. Rolnik jest teraz w związku z Joanną, którą widzowie poznają podczas świątecznego odcinka show. Natalia, pomimo braku miłości, wyszła z programu z nowymi przyjaźniami, a Sławomir... ma czego żałować! Okazuje się, że Natalia to nie tylko wspaniała kobieta ale również od najmłodszych lat uwielbiała prace na gospodarstwie! Dowodem jest jej urocze zdjęcie sprzed lat!

Natalia z "Rolnik szuka żony" w dzieciństwie

Natalia z "Rolnik szuka żony" miała nadzieje, że w programie znajdzie miłość. Niestety tak się nie stało. Wygląda na to, że Sławomir będzie miał czego żałować, ponieważ Natalia okazuje się być idealną kompanką do wspólnych zajęć na gospodarstwie, a te aktywności kocha już od małego:

#małarolniczka - opisała własne zdjęcie z dzieciństwa na Instagramie

Na fotografii widzimy kilkuletnią Natalię w otoczeniu krów. Jako małe dziecko uwielbiała spędzać czas na wsi, pomagając przy zwierzętach.

Przepiękna mała Natalcia❤️ Widzisz od malej dziewczynki miałaś być rolniczka😉 - skomentowała jej koleżanka z show, Diana

Wygląda na to, że jej zgłoszenie do programu nie było przypadkowe. Od zrobienia tego zdjęcia minęło wiele lat, ale dziewczyna niewiele się zmieniła. Zobaczcie urocze zdjęcie uczestniczki show.

Natalia z "Rolnik szuka żony" już jako mała dziewczynka uwielbiała aktywności na gospodarstwie.

Instagram