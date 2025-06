Tomasz Jakubiak był jedną z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej sceny kulinarnej. Jego śmierć wstrząsnęła fanami, współpracownikami i bliskimi. Miesiąc po pogrzebie pamięć o nim wciąż żyje – nie tylko w sercach, ale i w miejscu, gdzie spoczywa. Grób kucharza mówi więcej niż słowa, a każdy detal wydaje się pełen znaczenia i symboliki.

Reklama

Tak wygląda dziś grób Tomasza Jakubiaka

Odejście Tomasza Jakubiaka głęboko poruszyło wielu Polaków – nie tylko tych, którzy znali go osobiście, ale i tych, którzy przez lata śledzili jego kulinarną pasję w mediach. Był postacią barwną, pełną energii i autentyczności. Dziś jego grób na warszawskim Cmentarzu Komunalnym Północnym nie pozostawia nikogo obojętnym – staje się miejscem zadumy i cichego hołdu.

Od ceremonii pogrzebowej minęło już prawie trzydzieści dni. Mimo upływu czasu, miejsce pochówku Jakubiaka nadal robi ogromne wrażenie. Z pozoru można by pomyśleć, że grób nie został uporządkowany – kwiaty leżą tak, jak je pozostawiono. Ale to nie efekt zaniedbania. Przeciwnie – to wyraz głęboko zakorzenionego zwyczaju, wedle którego wieńce pogrzebowe powinny pozostać na mogile przynajmniej przez sześć tygodni. Jest to czas przeznaczony na duchowe pożegnanie i symboliczny znak trwania żałoby.

Pośród kwiatów i roślinności nadal dostrzegalne są szarfy z osobistymi dedykacjami – od bliskich, przyjaciół, ale też od znanych kucharzy, z którymi Tomasz Jakubiak dzielił zawodowe ścieżki. Ten widok nie pozostawia złudzeń – pamięć o nim nie przemija.

Na co zmarł Tomasz Jakubiak?

Tomasz Jakubiak zmarł w wyniku rzadkiego i agresywnego nowotworu jelita cienkiego oraz dwunastnicy. Choroba, która zaatakowała jego organizm, była już w zaawansowanym stadium w momencie diagnozy i zdążyła dać przerzuty do kości, w tym do miednicy i kręgosłupa. Początkowe objawy, takie jak bóle brzucha, wydawały się zwyczajne i nie wzbudzały niepokoju. To właśnie opóźniło rozpoznanie.

Mimo intensywnego leczenia prowadzonego w Polsce, Izraelu i Grecji, choroba postępowała, powodując coraz silniejsze bóle oraz wyniszczenie organizmu. Jakubiak nie ukrywał swojego stanu – publicznie mówił o walce z chorobą, która dotyka mniej niż jeden procent ludzi na świecie.

Jego śmierć była wstrząsem dla świata kulinariów i osób, które znały go osobiście. Osierocił pięcioletniego synka i zostawił w żałobie żonę. Wspomnienie o nim żyje dalej – nie tylko w programach kulinarnych, które prowadził, ale też w sercach tych, którzy go znali i cenili.

Zobacz także:

Reklama