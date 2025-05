Tomasz Jakubiak zmarł 30 kwietnia 2025 roku po długiej walce z chorobą. Pogrzeb, który odbył się 13 maja, zgromadził tłumy – bliskich, przyjaciół i fanów. Wszyscy spełnili jego ostatnią wolę, pojawiając się w kolorowych strojach. Dziś do sieci trafiło poruszające nagranie. Ania Starmach, wieloletnia współpracowniczka Jakubiaka, udostępniła wzruszający moment z planu programu „MasterChef”.

Dzień po pogrzebie Tomasza Jakubiaka Ania Starmach opublikowała na Instagramie wyjątkowe nagranie z planu „MasterChefa”. Uchwycono w nim chwilę przerwy, kiedy deszcz przerwał zdjęcia. Jurorzy – Ania i Tomek – zamiast chować się, chwycili za parasolki i zaczęli tańczyć. Wideo opatrzyła podpisem:

Do tańca i do różańca. Tomek, papa

Ten krótki, a jakże mocny gest, poruszył tysiące obserwatorów. W kolejnym wpisie dodała: „Takim go będę pamiętać. Z uśmiechem i sercem na dłoni. Tęsknię, do zobaczenia”. Pod postem natychmiast pojawiły się setki komentarzy. Internauci nie kryli wzruszenia:

Pani Aniu, dziękujemy za udostępnianie nam wszystkim Głodomorom, jaki był wspaniały Tomek. Jak to ja mówię – głodny świata. I jest już tam. Dziękuję za miłe i piękne chwile. Pozostanie w pamięci wielu

Cudownie, że zostają choć tak piękne i ciepłe wspomnienia. Prawdziwy przyjaciel to wielki skarb. A Pan Tomek pląsa tam teraz pewnie po niebiańskich polanach..

Jednym z najbardziej wzruszających momentów uroczystości pogrzebowych Tomasza Jakubiaka była mowa pożegnalna jego żony, Anastazji. Przemówienie, odczytane przez Marzenę Rogalską, poruszyło wszystkich obecnych. Anastazja rozpoczęła słowami: