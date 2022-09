Oliwia Bieniuk pokazała wyjątkową fotografię z Anną Przybylską. "Kocham to zdjęcie"

Oliwia Bieniuk już niebawem zaczyna swoją przygodę ze szkołą aktorską i przeprowadza się do Warszawy. Przed córką Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka zatem nowe, życiowe wyzwania. Młoda gwiazda mimo nowych obowiązków nie zapomina jednak o swoich fanach i właśnie podzieliła się na swoim InstaStories wyjątkowym zdjęciem ze swoją mamą. Nie ukrywa, że to jedno z jej ulubionych.

Oliwia Bieniuk pokazała wyjątkowe zdjęcie z mamą, Anną Przybylską

Oliwia Bieniuk nie ukrywa, że choć od śmierci jej mamy, Anny Przybylskiej minęło już osiem lat, to nadal jest do niej porównywana. Jakiś czas temu młoda gwiazda otworzyła się na temat relacji z mamą i na kanapie w "Dzień dobry TVN" Oliwia Bieniuk zdradziła, że mama surowo ją wychowywała i nie było taryfy ulgowej, a w trudnych momentach to Jarosław Bieniuk był mediatorem.

Tymczasem już 7 października do kin trafi film o Annie Przybylskiej, a teraz Oliwia Bieniuk podzieliła się ze swoimi obserwatorami wyjątkowym wspomnieniem i opublikowała zdjęcie z dzieciństwa.

Kocham to zdjęcie - napisała w opisie do zdjęcia Oliwia Bieniuk.

Co prawda film "Ania" trafi do kin na początku października, ale najbliżsi aktorki mieli okazję obejrzeć go już wcześniej podczas wyjątkowej premiery tylko dla rodziny. Oliwia Bieniuk nie ukrywała, że było to dla niej ogromne przeżycie.

- Ogromne emocje, mocno to przeżyłam, ale było warto. Mama jest w nim taka jaką pamiętam - napisała Oliwia Bieniuk i opublikowała zdjęcie z sali kinowej.

Czekacie na premierę filmu o Annie Przybylskiej?

