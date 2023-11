Już 14 września na antenie Telewizyjnej Dwójki będziemy mogli zobaczyć kolejną odsłonę najnowszej edycji "The Voice of Poland". Kto tym razem zachwyci jurorów i przejdzie do kolejnego etapu programu? Tego dowiemy się już w sobotę wieczorem. Wiadomo jednak, że w nowym odcinku dojdzie do zaskakującego spotkania po latach! Okazuje się bowiem, że w jubileuszowej edycji show pojawi się uczestnik, który w przeszłości... dał kosza Margaret! Jak jurorka zareaguje widok swojej miłości sprzed lat? Tadeusz Seibert zachwyci swoim występem i wszyscy jurorzy będą chcieli go w swojej drużynie. Czy Tadeusz wybierze drużynę Margaret?

Tadeusz Seibert zachwycil jurorów "The Voice of Poland".