Tak Wersow świętowała Dzień Kobiet: "Teraz jest nas dwie"

Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy dla wszystkich kobiet, które od rana dostają życzenia w dniu swojego święta. Płyną one nie tylko od mężczyzna, ale też od innych kobiet. Czego Anna Lewandowska w Dzień kobiet życzy swoim fankom? Trenerka pokazała na Instagramie zdjęcie z pięknym bukietem tulipanów, który zapewne dostała od swojego męża i przy okazji sama złożyła życzenia swoim fankom. Co napisała trenerka? Anna Lewandowska w Dzień kobiet złożyła życzenia swoim fankom Anna Lewandowska już za kilka tygodni po raz pierwszy zostanie mamą , ale nawet w tym szczególnym dla niej czasie, który wypełniony jest wieloma obowiązkami związanymi z przygotowaniami do przyjścia na świat jej córki, trenerka znajduje czas dla swoich fanek - codziennie wrzuca na blog oraz Instagram nowe przepisy oraz pokazuje ćwiczenia. W Dzień kobiet postanowiła złożyć im życzenia. Co napisała? W KOBIETACH SIŁA! Drogie Kobiety! Mam dla Was tulipana i specjalne życzenia Zacznę od tego, żebyśmy nigdy nie zapominały, że w nas kobietach jest siła! NIECH MOC BĘDZIE Z NAMI! Bo kto jak nie MY powinnyśmy się trzymać razem i wspierać! Miłego dnia! GIRLS POWER! - napisała Anna Lewandowska na Instagramie. Zobaczcie piękny bukiet, jaki Ania Lewandowska otrzymała zapewne od swojego męża! My też życzymy wszystkim kobietom wszystkiego dobrego w dniu ich święta! ZOBACZ: Anna Lewandowska pokazała zawartość swojej lodówki. Robert naprawdę je tylko TO?! Anna Lewandowska na Dzień kobiet złożyła życzenia swoim fankom Trenerka już za kilka tygodni zostanie mamą Ania i Robert już nie mogą się doczekać przyjścia na świat ich córki