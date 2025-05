Sławomir Mentzen, znany polityk i kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich, uchylił rąbka tajemnicy dotyczącego swojego życia prywatnego. Na łamach Super Expressu pokazał wnętrza domu, które wywołały poruszenie wśród internautów. Polityk nie ukrywa zamiłowania do luksusu i wyrafinowanego stylu. Jednocześnie przyznaje wprost, że to nie on rządzi w kuchni.

Reklama

Luksusowe wnętrza domu Mentzena

Dom Sławomira Mentzena wyróżnia się elegancją i przestrzenią. Polityk zaprosił do siebie kamery Super Expressu i pokazał zakamarki posiadłości oraz opowiedział więcej o swoim codziennym życiu. Wśród pokazanych pomieszczeń uwagę zwraca przestronny salon, który został urządzony w klasycznym stylu z nowoczesnymi akcentami. Znajdują się w nim jasny zestaw wypoczynkowy, stolik kawowy oraz duży telewizor. Na ścianach widnieją liczne regały wypełnione książkami.

Biblioteczka zajmuje dużą część przestrzeni i jest zorganizowana bardzo starannie. Mentzen podkreślił, że czytanie to jego pasja, a książki, które posiada, są przez niego regularnie wykorzystywane w pracy i w życiu prywatnym.

Zobacz także: Sławomir Mentzen wyprowadził cios, ale Szymon Hołownia go zaskoczył! Tego nikt się nie spodziewał na debacie 2025

Sławomir Menzten przyznaje, że nieczęsto gotuje

Kuchnia w domu polityka utrzymana jest w nowoczesnym stylu – biała zabudowa, eleganckie blaty i wysokiej klasy sprzęt AGD podkreślają luksusowy charakter nieruchomości. Na środku stanęła ogromna wyspa, przy której można usiąść i zjeść posiłek. Pojawiła się też mniejsza lodówka na alkohol. Choć w kuchni przestrzeń została zorganizowana tak, by było możliwie jak najwięcej miejsca do przyrządzania dań, Sławomir Mentzen nie ukrywa, że raczej to nie on rządzi w kuchni.

W kuchni rządzi żona. Rewelacyjnie gotuje, smakuje mi wszystko, co przyrządzi. Ja mam dwie lewe ręce w kuchni, ale proste rzeczy potrafię zrobić. Często żonie robię kawę. Z trudniejszych rzeczy przyrządzam dzieciom tosty i placki w przeróżnych kształtach, jakie zamawiają. Naprawdę nie jest łatwo usmażyć pancake w kształcie motyla czy żaby... wyznał na łamach Super Expressu.

Styl życia Sławomira Mentzena – luksus i polityka

Sławomir Mentzen nie ukrywa, że lubi luksus. W jego wypowiedziach i działaniach widać dbałość o jakość, zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej. Pokazując swoje mieszkanie, polityk nie tylko zaprezentował swój majątek, ale również stworzył wizerunek osoby sukcesu, która osiągnęła wiele dzięki pracy i determinacji.

W imponującej posiadłości Mentzen mieszka wraz z żoną i dziećmi. Jak sam zaznaczył w wywiadach, dom i rodzina są dla niego bardzo ważne. W materiale Super Expressu można również dostrzec zabawki dziecięce, co pokazuje, że dom Mentzena nie jest jedynie pokazowym apartamentem, ale realnym miejscem codziennego życia rodziny.

Kim jest żona Sławomira Mentzena?

Co wiadomo o Agnieszce Mentzen, żonie Sławomira Mentzena? Małżeństwem są od ponad 14 lat. Para ma trójkę dzieci: Franciszka, Helenę i Alicję. W 2018 roku Agnieszka Mentzen kandydowała do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Wolność w Samorządzie, jednak nie uzyskała mandatu, zdobywając 321 głosów. Agnieszka Mentzen jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się zdjęciami z życia rodzinnego, pokazując, jak spędzają wolny czas.

Tak urządził się Sławomir Mentzen, fot. YouTube/ Super Express News

Tak urządził się Sławomir Mentzen, fot. YouTube/ Super Express News

Tak urządził się Sławomir Mentzen, fot. YouTube/ Super Express News

Reklama

Zobacz także: Zagrała w kultowym filmie i zniknęła. Niewiele osób zna historię siostry Grzegorza Brauna