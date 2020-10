Love Island. Tak Sylwia Madeńska radzi sobie po rozstaniu z Mikołajem Jędruszczakiem. Fanka: "Podziękuj Mikiemu"

Sylwia Madeńska z "Love Island" znalazła sposób aby zapomnieć o codziennych troskach. Jak sobie radzi, aby chociaż na chwilę zapomnieć o bolesnym rozstaniu z Mikołajem Jędruszczakiem i znowu móc się uśmiechać? Okazuje się, że jej sposób jest naprawdę prosty i może się sprawdzić każdemu z nas!

Kilka tygodni temu Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska poinformowali o swoim definitywnym rozstaniu. Jako pierwszy o swojej decyzji poinformował zwycięzca pierwszej edycji "Love Island". Zrobił to kilkanaście godzin po występie w "Tańcu z Gwiazdami". Mimo rozstania ani Sylwia ani Mikołaj nie zrezygnowali z dalszej walki o "kryształową kulę". Niestety decyzją widzów kolejny odcinek okazał się być tym ostatnim. Tancerka nie ukrywała, że rozstanie z partnerem bardzo ją dotknęło. Jednak dziś, po upływie kilku tygodniu stara się powoli wracać do normalności i odzyskiwać radość życia. Swoim sposobem na dobry humor podzieliła się w sieci:

Ostatni czas pozwolił mi zrozumieć, że w życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie, ale o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu. Czasy mamy bardzo niepewne. Wszechobecna, galopująca pandemia, do tego jesienna aura, która nie sprzyja dobremu samopoczuciu. Na przekór temu wszystkiemu, nie popadajmy w zły nastrój i wróćmy wspomnieniami do chwil, które wywołają uśmiech na naszej twarzy. U mnie był to ostatni spontaniczny wypad do słonecznej Hiszpanii. Przesyłam Wam garść pozytywnej energii i uśmiechu. Cieszcie się chwilą, tym co jest tu i teraz 😘