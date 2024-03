Roksana Węgiel pędzi jak burza i kolejny raz zachwyciła jurorów swoim występem w trzecim odcinku „Tańca z gwiazdami”. Młoda gwiazda i Michał Kassin zebrali aż 40 punktów – czyli maksymalną ilość. 19-latkę wspierał z widowni jej narzeczony Kevin Mglej. O kryształową kulę w tej edycji "TzG" walczy również Dagmara Kaźmierska i mimo to, że jurorzy nie są zachwyceni jej tańcem, fani mocną ją wspierają. Jak myślicie czy do tego grona można zaliczyć Roksanę i czy panie zaprzyjaźniły się podczas udziału w "Tańcu z Gwiazdami"? Będziecie zdziwieni, co z zdradziła nam nastoletnia gwiazda.

Roksana Węgiel o Dagmarze Kaźmierskiej

Roksana Węgiel i Michał Kassin w rozmowie z Party.pl odnieśli się do relacji z "Królową życia". Roxie zdradziła, że nie tylko docenia pozytywną energię Dagmary Kaźmierskiej, którą wnosi do "Tańca z Gwiazdami". Obie panie okazały się być największymi gwiazdami obecnej edycji. Dagmara Kaźmierska bije rekordy zainteresowania w sieci, a Roksana Węgiel podbija swym tańcem serca jurorów - co pokazała w ostatnim odcinku zdobywając maksymalna ilość punktów. Mimo ogromnych starań Roxie musi mierzyć się z hejtem w sieci, ale na szczęście zawsze może liczyć na starszą koleżankę z programu.

Roksana Węgiel i Dagmara Kaźmierska publikują w sieci wspólne zdjęcia z planu "Tańca z Gwiazdami" i można mieć poczucie, że trzymają się razem. Postanowiliśmy podpytać, jak wyglądają ich relacje.

Ja ją po prostu kocham - nie ukrywa Roxie Węgiel w rozmowie z Party.pl.

Wraz z Michałem Kassinem stwierdzili, że Kaźmierska jest dla nich jak „ciocia”. Dlaczego? Zobaczcie nasze wideo.

