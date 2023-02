Paulina Smaszcz zareagowała na plotki o ślubie Cichopek i Kurzajewskiego. Wspomniała o dzieciach

Odkąd Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ogłosili swój związek, była żona dziennikarza nie szczędzi zakochanym uszczypliwości, zarzucając im hipokryzję i budowanie szczęścia na nieszczęściu innych. W najnowszym wywiadzie Paulina Smaszcz po raz kolejny uderzyła w prowadzących "Pytanie na śniadanie". Nie tylko opisała początek ich relacji, a ale też zdradziła, jak synowie zareagowali na wieści o nowej ukochanej swojego ojca. Oj... Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski nie będą zadowoleni z tych słów! Paulina Smaszcz o reakcji synów na związek Macieja Kurzajewskiego i Katarzyny Cichopek Wieści o związku prowadzących "Pytanie na śniadanie" wywołały niemałą medialną burzę. I podczas gdy część fanów tej dwójki niezwykle im kibicuje dopytując, czy Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski niebawem ze sobą zamieszkają , inni nie szczędzą im gorzkich słów. Tu prym wiedzie była żona dziennikarza, która zarówno w mediach społecznościowych, jak i licznych wywiadach nie pozostawia na Kurzajewskim suchej nitki. Paulina Smaszcz już grozi sądem , nazywając swojego byłego ukochanego kłamcą. Teraz, w najnowszej rozmowie z Moniką Jaruzelską, Paulina Smaszcz także nie zamierzała oszczędzać Macieja Kurzajewskiego. W "Gwiazdozbiorze Jaruzelskiej" Paulina Smaszcz została zapytana przez Monikę Jaruzelską o to, co było impulsem do jej komentarzy w sieci na temat byłego męża. Dziennikarka nie kryjąc emocji wyznała: - We mnie nie ma nadal złości. Życzę Maćkowi bardzo dobrze, to jest ojciec moich synów. Jest jednak pewna granica obłudy i kłamstwa. Ja nie dam siebie ani moich synów deprecjonować w życiu mojego męża - przyznała Paulina Smaszcz. Zobacz także: Katarzyna Cichopek przyłapana przez paparazzi przed kościołem! Nie była sama! DUŻO ZDJĘĆ Paulina Smaszcz zdradziła...