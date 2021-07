Tak naprawdę wygląda Katarzyna Cichopek! Bez filtrów, makijażu i świeżo po treningu!

Katarzyna Cichopek nie przestaje zachwycać swoimi stylizacjami! Tym razem gwiazda "M jak miłość" postawiła na botki, które będą totalnym hitem na wiosnę 2021. Ten model butów potrafi zdziałać cuda - optycznie wyszczupla i wydłuża nogi! To idealna propozycja dla pań, które są niskiego wzrostu. Zobaczcie sami, jak prezentuje się w nich Kasia Cichopek. Zobacz także: Kasia Cichopek, gwiazda "Pytania na Śniadanie" w kurtce przejściowej na wiosnę. Jej jeansowe cudo kupicie w Sinsay za 60 zł Kasia Cichopek w botkach, które wyszczuplają i wydłużają nogi Kasia Cichopek doskonale wie, co jest modne i stylowe. Już od lat jest prawdziwą modową inspiracją dla tysięcy fanek, które obserwują jej media społecznościowe. Nie bez powodu aktorka jest uznawana za jedną z najlepiej ubranych gwiazd! W jej szafie znajdują się zarówno perełki od światowych projektantów, jak i rzeczy z popularnych sieciówek, a Kasia Cichopek potrafi doskonale połączyć ze sobą wszystkie elementy garderoby. Tym razem Kasia Cichopek zdecydowała się na bardzo prostą, ale efektowną stylizację. Wybrała czarny sweter i niebieskie jeansy, a do tego zestawu dobrała czarne, lakierowane, wiązane botki na wysokim słupku i traktorowej podeszwie. Dla tego modelu butów można szybko stracić głowę! Nie dość, że pasują niemalże do każdej stylizacji, to jeszcze optycznie wydłużają i wyszczuplają nogi. To prawdziwy hit nadchodzących miesięcy, dlatego jeśli jeszcze nie macie ich w swojej szafie, to koniecznie powinnyście nadrobić zaległości. Sami spójrzcie, jak fantastycznie prezentują się na nodze! Wyświetl ten post na Instagramie. ...