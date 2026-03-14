Sylwia Peretti ponownie zabrała głos w sprawie tragicznego wypadku i śmierci swojego syna. Wróciła wspomnieniami do dnia wypadku z lipca 2023 roku w Krakowie i jasno zaznaczyła, że nie godzi się na określanie jej syna Patryka Perettiego mianem „mordercy”.

Sylwia Peretti o wypadku Patryka Perettiego

Do tragedii doszło w Krakowie. Auto prowadzone przez 24-letniego Patryka Perettiego wypadło z drogi, dachowało i rozbiło się niedaleko mostu Dębnickiego. W zdarzeniu zginęli także trzej koledzy Patryka. Te fakty niezmiennie pojawiają się w tle każdej kolejnej dyskusji o wypadku, bo skala dramatu sprawiła, że sprawa długo żyła w przestrzeni publicznej i była szeroko komentowana, również w kontekście okoliczności towarzyszących feralnej nocy.

W najnowszym wywiadzie dla Kozaczka, Sylwia Peretti akcentuje, że jej zdaniem nie da się sprowadzić całej odpowiedzialności do jednej osoby. Nie godzi się na określanie jej zmarłego syna mianem "mordercy" i podkreśla, że był to tragiczny wypadek:

Jeżeli ktokolwiek miałby gdzieś tam zawinić, to albo wszyscy razem z pieszym na czele, albo nikt

Dalej kontynuowała:

Nigdy nie pozwolę, żeby ktoś mówił na moje dziecko morderca, bo on nikogo nie zabił. On zginął w wypadku

Jednocześnie dodała, że na tragiczny wypadek, w którym zginął jej syn z kolegami, mogło wpłynąć wiele czynników, w tym pieszy przechodzący przed ulicę, którego zarejestrowały kamery z miejsce wypadku:

Przecież Patryk nie chciał, żeby cokolwiek się stało. Jestem przekonana, że gdyby mogli cofnąć czas, oni by się nie zamienili tymi miejscami

Sylwia Peretti wydaje książkę o synu

Sylwia Peretti napisała książkę o stracie syna. "Niepożegnani. Historia o życiu i śmierci" trafi na sklepowe półki już 25 marca 2025 roku. Będzie to zapis rozmowy pogrążonej w żałobie matki z dziennikarzem Wiktorem Słojkowskim.

Ta książka nie jest pożegnaniem. Jest terapią - próbą oswojenia bólu, nazwania miłości, która nie znika i nauczenia się życia po stracie napisała Sylwia Peretti.

