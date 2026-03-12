Sylwia Peretti zdobyła szeroką rozpoznawalność w polskich mediach przede wszystkim dzięki udziałowi w programie "Królowe życia" emitowanym przez stację TTV. Od tamtej pory gwiazda na bieżąco dzieliła się z fanami swoim codziennym życiem, aktywnie prowadząc profile w mediach społecznościowych. W lipcu 2023 roku jej życie drastycznie się zmieniło, czego bezpośrednim powodem była śmierć jej 24-letniego syna. Gwiazda po latach podzieliła się wspomnieniem z dnia tragicznego zdarzenia.

Sylwia Peretti zrobiła to tuż po wypadku syna

Wieści o nocnym wypadku samochodowym w Krakowie w lipcu 2023 roku bardzo szybko obiegły polskie media. Jak się okazało, ofiarą drogowej tragedii stał 24 letni syn Sylwii Peretti. Od tamtego czasu gwiazda TTV znacznie wycofała się z życia publicznego, minimalizując również swoją działalność w mediach społecznościowych. Teraz zdecydowała się przerwać medialną przerwę, a na Instagramie wytłumaczyła fanom jej kilkuletnią nieobecność.

Zostałam sama z tym, co niewyobrażalne. I wtedy milczenie było jedynym miejscem, gdzie serce mogło się schować, żeby przetrwać napisała Peretii.

Gwiazda TTV zdecydowała się też na udzielenie wywiadu dla portalu Kozaczek.pl, w którym szczerze odniosła się do tragedii, jakiej doświadczyła w 2023 roku. W rozmowie opowiedziała, jakie emocje towarzyszyły je na miejscu zdarzenia niedługo po śmiertelnym wypadku jej syna.

Pojechaliśmy pod ten most. Zajechaliśmy na miejsce, a tam panowie w kamizelkach sprzątali, zbierali jakieś szkło. Auta już nie było. Usiadłam na schodach przy Wawelu i, i patrzyłam, że oni tam sprzątają. (...) Nawet nie byłam w stanie płakać(...) Mówię Łuki, to jest niemożliwe. Tu się ktoś pomylił. Jak? No i Łukasz zadzwonił do tego policjanta. Mówił, że jesteśmy na moście, ale tu nic nie ma. Co mamy zrobić dalej? opowiedziała Sylwia Peretii.

W rozmowie gwiazda przyznała, że trudno było jej uwierzyć w wiadomości o śmierci syna. Według jej relacji w noc tragedii miała bezskutecznie próbować skontaktować się z nim przez telefon.

Sylwia Peretti dzieli się swoim bólem

Sylwia Peretti wydała książkę o stracie syna. Jak przyznała na swoim Instagramie, opisanie tragedii, a także życia po niej, stało się swoistą terapią i sposobem na poradzenie sobie z tak ogromną stratą. Premiera książki zatytułowanej "Niepożegnani. Historia o życiu i śmierci", która przybrała formę rozmowy Sylwii Peretii z dziennikarzem Wiktorem Słojkowskim, będzie miała miejsce 25 marca 2026 roku.

