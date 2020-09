Maffashion pokazała wózek dla dziecka! Wybrała stylową "limuzynę", której cena zwala z nóg! 

Maffashion podczas relacji na InstaStories pokazała, jaki wózek wybrała dla swojego dziecka. Blogerka, która już wkrótce zostanie mamą, zdecydowała się na stylową i bardzo drogą "limuzynę" dla maleństwa. Okazuje się, że pierwsza pociecha Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego będzie "wozić" się w wózku marki, którą pokochały gwiazdy!

Maffashion szykuje się do narodzin dziecka

Zaledwie kilka dni temu Maffashion, czyli Julia Kuczyńska, po raz pierwszy potwierdziła, że spodziewa się dziecka. Media już od kilku miesięcy plotkowały, że blogerka i Sebastian Fabijański zostaną rodzicami, ale sami zainteresowani milczeli i nie komentowali doniesień na swój temat. Teraz, kiedy dziecko wkrótce pojawi się na świecie, przyszła mama pochwaliła się swoim szczęściem i pokazała duży ciążowy brzuszek.

Maffashion i Sebastian Fabijański rozpoczęli już przygotowania do narodzin dziecka i pokazali, jaki wybrali dla niego wózek. Okazuje się, że modowa blogerka i aktor zdecycowali się na bardzo stylową brykę od Cybex. Przyszli rodzice pokazali czarną limuzynę dla dziecka - to model Priam, za który trzeba zapłacić ok. 5400 złotych (za zestaw 2w1- gondola i spacerówka)!

Zobaczcie sami, jak wygląda wózek dla dziecka Maffashion i Sebastiana Fabijańskiego! Fajny? Naszym zdaniem bardzo! Identyczny model dla swojego dziecka wybrali również Aleksandra i Michał Żebrowscy.

Maffashion pokazała, jaki wózek wybrała dla dziecka.

Maffashion i Sebastian Fabijański już wkrótce zostaną rodzicami.