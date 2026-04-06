Maciej Stuhr i Katarzyna Błażejewska-Stuhr jakiś czas temu przeprowadzili się z Warszawy, gdzie mieszkali na Żolibożu w okolice Mszczonowa, gdzie zdecydowali się na duży dom z ogromnym ogrodem. Teraz para mieszka w prawdziwej posiadłości, gdzie na co dzień wychowują syna Tadeusza. Aktor ma też dorosłą 25-letnią córkę Matyldę z pierwszego małżeństwa. Maciej Stuhr należy do grona gwiazd, które chronią swoją prywatność, ale od czasu do czasu razem z żoną decyzdują się, aby do sieci trafiły kadry, które pokazują ich dom. To nie tylko nowoczesne wnętrza, ale i prawdziwa zielona przestrzeń.

Salon w domu Macieja Stuhra

Centralnym punktem w domu Macieja Stuhra jest przestronny salon, w którym uwagę kradnie ściana z surowej, czerwonej cegły. Ten industrialny akcent nadaje charakter całemu pomieszczeniu i jednocześnie porządkuje kadr, bo właśnie na tym tle Maciej Stuhr wielokrotnie nagrywa materiały do mediów społecznościowych. To przestronne pomieszczenie, a ściana okien daje spektakularny widok na piękny ogród, który zmienia się o każdej porze roku.

Loftowy charakter nie wyklucza jednak domowego ciepła. Mała ilość dekoracji, minimalizm i funkcjonalność - tak w kilku słowach można określić przestrzeń dzienną w domu Macieja Stuhra.

W domu wydzielono gabinet i biuro z dużymi przeszkleniami, dzięki którym wpada mnóstwo naturalnego światła. Z kolei sypialnia pozostaje spokojna i stonowana. Tam dominuje biel oraz naturalne drewno, co z pewnością sprzyja relaksowi.

Kuchnia jako funkcjonalna przestrzeń do gotowania

Kuchnia w domu Macieja Stuhra i Katarzyny Błażejewskiej-Stuhr to uporządkowana przestrzeń z jasną zabudową, co dodaje jej lekkości. Dolne fronty są gładkie, więc całość idzie w stronę minimalistycznego efektu, nawiązując do pozostałej części domu. Kuchnię od salonu oddziela wyspa z białym blatem, która ma pełnić podwójną rolę, czyli miejsce do przygotowywania posiłków i szybki punkt spotkań domowników.

Zarówno Maciej Stuhr, jak i jego żona uwielbiaja gotować, dlatego kuchnia jest tak ważna w ich domu.

Spektakularny ogród Macieja Stuhra

Maciej Stuhr i Błażejewska-Stuhr nie ukrywają, że ogród to dla nich bardzo wazna przestrzeń. Tam znajuje się letnia kuchnia, strefa wypoczynkowa i część z zabawami ich syna. Żona aktora w ogrodzie uprawia warzywa i zióła, a nawet na szklarnię i rabaty kwiatowe. Sami spójrzcie!

Zobacz także:

Instagram @ maciej_stuhr

Instagram @kach_blazejewska_dietetyk

Instagram @ maciej_stuhr

