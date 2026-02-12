Już w poniedziałek 16 lutego na antenie Polsatu wystartuje najnowsza edycja "Farmy". Uwielbiany przez widzów program wraca na antenę z nowymi uczestnikami i sporymi zmianami. Fani z pewnością już odliczają dni do pierwszego odcinka produkcji. Zanim jednak "Farma" ruszy zobaczcie, kto weźmie udział w hicie Polsatu!

Zmiany w programie "Farma"

Do tej pory widzowie Polsatu mogli zobaczyć cztery sezony "Farmy". Teraz program wraca z piątą edycją, w której nie zabraknie sporych zmian. Będzie więcej zwierząt i o wiele więcej odcinków! Tym razem produkcja przygotowała 59. odcinków, w któych uczestnicy będą musieli poradzić sobie z trudnymi zadaniami i życiem na wsi.

Ta edycja FARMY będzie trwać 59 dni! Uwaga!!!!! Zmiany w emisji: Poniedziałek – czwartek 20:30 Piątek 19:55 informowała ostatnio produkcja ''Farmy''.

To jednaj nie konic zmian! "Nowością jest, że Farma w tej edycji zarabia. Ile? To zależy od uczestników" mówiła jakiś czas temu jedna z prowadzących program. Co ciekawe, w piątej edycji uczestnicy będą mogli podwoić wygraną i zgarnąć nawet 200 tys. złotych.

Farme, podobnie jak poprzednio, poprowadzą siostry Ilona i Milena Krwaczyńskie oraz Marcelina Zawadzka".

Lista uczestników 5.edycji "Farmy"

Od kilku tygodni producenci "Farmy" stopniowo podgrzewali atmosferę publikując w sieci informacje o pierwszych uczestnikach show. Kto zdecydował się na udział w uwielbianym przez widzów programie?

Agnieszka Białek ma 28 lat i pochodzi z Łodzi. "Ambitna perfekcjonistka o charyzmie, która potrafi poruszyć tłum i energii, której nie sposób zatrzymać. Uzależniona od adrenaliny oraz ostrej rywalizacji. Znajduje swoje spełnienie w towerrunningu" czytamy o Agnieszce na oficjalnym profilu "Farmy" na Instagramie.

fot. Instagram farmapolsat

Kolejnym uczestnikiem, którego zobaczymy w pierwszym odcinku "Farmy" będzie Roland. 20-letni budowlaniec skradnie serca widzów?

Poznajcie ROLANDA! Kreatywny chłopak z duszą artysty i wachlarzem pasji -od hip-hopu, przez drift, po żonglerkę. W rolnictwie świeżak, ale nadrabia sprytem, ciekawością i szybkim tempem nauki. Ceni luz, dobrą atmosferę i otwartość, choć w grze potrafi zaskoczyć sprytną strategią. tak produkcja przedstawiła Rolanda.

fot. Instagram farmapolsat

Wśród uczestników najnowszej edycji "Farmy" znalazła się również Lamia. Uczestniczka hitu Polsatu ma 48 lat i jest twórczynią internetową. "To wulkan energii i charyzmatyczna liderka, która natychmiast przyciąga uwagę. Na co dzień pracuje jako trenerka dance fitness, inspirując innych nieustającą pasją do ruchu i zdrowego stylu życia. Jest również twórczynią internetową — znaną z poczucia humoru, parodii i rozweselania ludzi. Poprzez swoje materiały przekazuje pozytywną energię, dbając nie tylko o formę fizyczną, ale także o dobrą kondycję ducha. Jednocześnie bywa niecierpliwa i uparta" czytamy w mediach społecznościowych.

fot. Instagram farmapolsat

W programie pojawi się również 36-letni Janusz. Jak informuje produkcja Janusz, podobnie jak zwycięzca poprzedniej edycji "Farmy", jest góralem.

pracowity, uparty i bezkompromisowy. Zawsze mówi prosto z mostu, a jego cięty humor potrafi jednocześnie rozbroić i wyprowadzić z równowagi zdradza produkcja.

Czy widzowie pokochają go tak jak Bandiego z czwartego sezonu?

fot. Instagram farmapolsat

O zwycięstwie w piątej edycji "Farmy" z pewnością marzy również Karolina. 37-letnia gospodyni domowa nie boi się ciężkiej pracy. Prywatnie jest żoną i mamą.

Odważna i pełna temperamentu. Nie szczędzi ciętej riposty, jeśli sytuacja tego wymaga. czytamy na Instagramie.

fot. Instagram farmapolsat

Wśród uczestników piątj edycji hitu Polsatu znalazł się również 36-letni agent nieruchomości, Wojtek.

Po godzinach zamienia garnitur na sportowy strój — regularnie trenuje na siłowni i doskonali celność na strzelnicy. Kocha podróże. Najlepiej pracuje pod presją informuje produkcja programu.

fot. Instagram farmapolsat

Ewa z kolei ma 37 lat i jest pisarką. Uczestniczka "kocha naturę, a przed kamerą czuje się jak ryba w wodzie. Bez wahania zamienia strefę komfortu na survivalową przygodę." Będziecie jej kibicować?

fot. Instagram farmapolsat

I ostatnim uczestnikiem, którego poznamy w pierwszym odcinku "Farmy" będzie Wojtek, który jest stylista mody meskiej i ma 47 lat. Wojtek to "realista z barwną, muzyczną duszą. Tworzy elektroniczne brzmienia i żyje rytmem, który ma we krwi. Twardo stąpa po ziemi — zamiast marzyć, woli działać. Bezpośredni, asertywny i absolutnie szczery. Nie znosi fałszu, a sprowokowany potrafi odpalić się jak petarda i walczyć na argumenty do samego końca".

