Wraca "Farma"! Polsat ogłosił datę premiery piątej edycji programu i okazuje się, że na widzów czeka wiele nowości. Już wiadomo, że nowy sezon wystartuje 16 lutego 2026 roku i będzie emitowany od poniedziałku piątku, ale zmianie ulegną godziny emisji. To jeszcze nie koniec! Na farmie pojawi się więcej zwierząt, a na uczestników czeka dużo więcej trudnych zadań! Co więcej, 5. edycja "Farmy" będzie złożona aż z 59 odcinków i będzie najdłuższa do tej pory.

Wielkie zmiany w 5. edycji "Farmy"

Piąty sezon programu poprowadzą ponownie siostry Ilona i Milena Krawczyńskie razem z Marceliną Zawadzką, Szymonem oraz Beatą. To oni ponownie będą czuwać nad uczestnikami i zadaniami, które na bieżąco realizują. 5. edycja "Farmy" będzie emitowana od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:30, natomiast w piątki o 19:55 . To wtedy widzowie zobaczą odcinek podsumowujący tydzień. W tym sezonie na fanów "Farmy" czeka aż 59 odcinków, co czyni tę edycję najdłuższą w historii programu. Większa liczba odcinków to również dłuższy pobyt uczestników na farmie i więcej emocji.

Ta edycja FARMY będzie trwać 59 dni! Uwaga!!!!! Zmiany w emisji: Poniedziałek – czwartek 20:30 Piątek 19:55 - czytamy na oficjalnym profilu 'Farmy'

Uczestnicy piątej edycji zmierzą się z zupełnie nowymi zadaniami, które będą dla nich jeszcze trudniejsze niż dotychczas. Poza podstawowymi obowiązkami na farmie, będą musieli radzić sobie z niesprzyjającymi warunkami i brakiem udogodnień. Towarzyszyć im będą znani z poprzednich edycji gospodarze przestrzeni farmowej, czyli Beata Oleszek, mleczarka odpowiedzialna za codzienne przygotowywanie posiłków, oraz Szymon, rolnik dbający o rytm dnia na farmie.

Nowością jest, że Farma w tej edycji zarabia. Ile? To zależy od uczestników. - powiedziała Milena Krawczyńska, a Szymon dodał: Będzie więcej zwierząt. Będą świnki, których do tej pory nie było. Będą też nowe pojedynki, nowe konkurencje

W 5. edycji "Farmy" wygrana może zostać podwojona

Co ciekawe, w tej edycji uczestnicy będą mogli zarabiać i to od nich zależy, czy im się to uda. Ostatecznie zwycięzca będzie miał szansę wygrać nawet 200 tys. zł.

Farmerzy będą mogli nawet podwoić wygraną i ostatecznie zwycięzca może zgarnąć 200 000 zł. Wszystko zależy od wykonanej pracy i pewnych, niełatwych decyzji….

Poprzedni sezon "Farmy" spotkał się z krytyką ze względu na pakty wśród uczestników i knucie przeciwko niektórym. Teraz, jak zapowiada Beata Oleszek uczestnicy nie będą mieli na to czasu...

Będzie dużo nowych zadań, żeby uczestnicy nie mieli czasu na knucia, tylko po prostu pracowali - skwitowała na koniec Beata

Czekacie na nowy sezon "Farmy"?

fot. Instagram @farmapolsat

