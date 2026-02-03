Rusza 5. sezon "Farmy", a produkcja ogłasza wielkie zmiany!
Piąta edycja programu „Farma” rusza 16 lutego 2026 roku i zaskoczy widzów nową formułą, aż 59 odcinkami i trudnymi warunkami dla uczestników. Polsat obiecuje największe emocje w historii reality show i właśnie przekazał informacje o zmianach!
Wraca "Farma"! Polsat ogłosił datę premiery piątej edycji programu i okazuje się, że na widzów czeka wiele nowości. Już wiadomo, że nowy sezon wystartuje 16 lutego 2026 roku i będzie emitowany od poniedziałku piątku, ale zmianie ulegną godziny emisji. To jeszcze nie koniec! Na farmie pojawi się więcej zwierząt, a na uczestników czeka dużo więcej trudnych zadań! Co więcej, 5. edycja "Farmy" będzie złożona aż z 59 odcinków i będzie najdłuższa do tej pory.
Wielkie zmiany w 5. edycji "Farmy"
Piąty sezon programu poprowadzą ponownie siostry Ilona i Milena Krawczyńskie razem z Marceliną Zawadzką, Szymonem oraz Beatą. To oni ponownie będą czuwać nad uczestnikami i zadaniami, które na bieżąco realizują. 5. edycja "Farmy" będzie emitowana od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:30, natomiast w piątki o 19:55 . To wtedy widzowie zobaczą odcinek podsumowujący tydzień. W tym sezonie na fanów "Farmy" czeka aż 59 odcinków, co czyni tę edycję najdłuższą w historii programu. Większa liczba odcinków to również dłuższy pobyt uczestników na farmie i więcej emocji.
Ta edycja FARMY będzie trwać 59 dni! Uwaga!!!!! Zmiany w emisji: Poniedziałek – czwartek 20:30 Piątek 19:55
Uczestnicy piątej edycji zmierzą się z zupełnie nowymi zadaniami, które będą dla nich jeszcze trudniejsze niż dotychczas. Poza podstawowymi obowiązkami na farmie, będą musieli radzić sobie z niesprzyjającymi warunkami i brakiem udogodnień. Towarzyszyć im będą znani z poprzednich edycji gospodarze przestrzeni farmowej, czyli Beata Oleszek, mleczarka odpowiedzialna za codzienne przygotowywanie posiłków, oraz Szymon, rolnik dbający o rytm dnia na farmie.
Nowością jest, że Farma w tej edycji zarabia. Ile? To zależy od uczestników. - powiedziała Milena Krawczyńska, a Szymon dodał: Będzie więcej zwierząt. Będą świnki, których do tej pory nie było. Będą też nowe pojedynki, nowe konkurencje
W 5. edycji "Farmy" wygrana może zostać podwojona
Co ciekawe, w tej edycji uczestnicy będą mogli zarabiać i to od nich zależy, czy im się to uda. Ostatecznie zwycięzca będzie miał szansę wygrać nawet 200 tys. zł.
Farmerzy będą mogli nawet podwoić wygraną i ostatecznie zwycięzca może zgarnąć 200 000 zł. Wszystko zależy od wykonanej pracy i pewnych, niełatwych decyzji….
Poprzedni sezon "Farmy" spotkał się z krytyką ze względu na pakty wśród uczestników i knucie przeciwko niektórym. Teraz, jak zapowiada Beata Oleszek uczestnicy nie będą mieli na to czasu...
Będzie dużo nowych zadań, żeby uczestnicy nie mieli czasu na knucia, tylko po prostu pracowali
Czekacie na nowy sezon "Farmy"?
