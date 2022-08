Tak mieszka Dominika Gwit. Aktorka już planuje pokój dla dziecka?

Dorota Szelągowska pokazała swoje mieszkanie. Najbardziej rozpoznawalna projektantka wnętrz w Polsce w końcu pochwaliła się wnętrzem swojego mieszkania w Warszawie. Dorota postawiła na nieskomplikowane i bardzo eleganckie wnętrze. Kolory sugerują jasno: tu rządzą kobiety. Jeśli szukacie inspiracje na eleganckie, ale jednak bardzo przytulne wnętrze, dom Doroty jest idealnym przykładem. Jak mieszka Dorota Szelągowska? Dorota mieszka w nowoczesnym budynku, na najwyższym piętrze. Przestronne mieszkanie zawiera ogromną łazienkę, dużą kuchnię, przytulny salon, kilka pokoi w tym dwa należące do jej dzieci i wielki taras z miejscem do pracy. Wszystkie wnętrza są okraszone złotem na tle pięknych kontrastów, różu z granatem, czy szarości z bielą. Dorota jest też fanką drobnych akcentów kolorystycznych, które dodają wnętrzu charakteru i jasności. Żółty puf, który znajduje się w salonie, doskonale rozjaśnia pomieszczenie. Zobacz także: Jak mieszka Anna Mucha? Gwiazda pokazała swoje stylowe wnętrza! Jej łazienka skradła nasze serca Ten, kto ogląda kultowy program ''Dorota was urządzi'', wie, że piękno i przytulność wnętrz to nie tylko kolory, ale przede wszystkim tkaniny. Dobór tkanin i przedmiotów o konkretnej fakturze stanowi o klimacie wnętrza. Dorota zadbała więc, by pomieszczenia były dzięki tkaninom odpowiednio przytulne. W salonie znajduje się więc mnóstwo poduszek, a materiał, z jakiego wykonane są kanapy to miękki zamsz. Na dizajnerskim fotelu dostawionym do niskiej ławy znajduje się futrzaste obicie. Tkaniny, jakimi są obite krzesła w jadalni, także pokryte są miękkim materiałem i to jest zasada, której Dorota jest wierna w całym mieszkaniu. Szelągowska stawia także na gustowne dodatki. Dywany, ozdobny baran okryty białym futerkiem, abażur...