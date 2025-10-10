7 października Henry Tadeusz Farrell, syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella, obchodził 16. urodziny. Z tej okazji cała trójka została przyłapana przez paparazzi przed wejściem do popularnej restauracji Nobu w Malibu. Choć para aktorów rozstała się wiele lat temu, wciąż pozostają w przyjacielskich relacjach i wspólnie spędzają ważne momenty w życiu syna.

Henry Farrell coraz śmielej w show-biznesie

Henry Tadeusz Farrell już od pewnego czasu pojawia się publicznie u boku swojego ojca. Jednym z ważnych momentów w jego medialnym życiu był debiut na Oscarach. Wówczas nastolatek wydawał się nieco onieśmielony i przytłoczony zainteresowaniem fotoreporterów, ale z każdą kolejną okazją nabiera pewności siebie. Z informacji udostępnionych przez Alicję Bachledę-Curuś wynika, że Henry marzy o karierze aktorskiej. Matka opowiadała, że syn chciałby pójść w ślady rodziców, a jego talent już teraz jest dostrzegalny. Zarówno Colin Farrell, jak i Alicja Bachleda-Curuś wspierają go w tych planach.

Alicja i Colin po rozstaniu: „Udało nam się rozstać w przyjaźni”

Choć Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell nie są już parą, oboje otwarcie mówią o tym, jak udało im się zbudować pozytywną relację po zakończeniu związku. W wywiadzie sprzed lat aktorka podkreśliła, że ich rozstanie przebiegło pokojowo, co przekłada się na dobre relacje również z synem.

„Nam udało się rozstać w przyjaźni, więc te nasze kontakty były bardzo pozytywne i radosne” – mówiła Alicja. Dodała również, że Henry potrafi dostrzegać zalety tej sytuacji: ma dwa domy i dwa komplety prezentów na każde święta i urodziny. W jej słowach widać akceptację dla nowej rzeczywistości i dojrzałość w podejściu do wspólnego wychowywania dziecka.

Stylizacje gwiazd i wyjątkowa atmosfera w Nobu

Restauracja Nobu w Malibu od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród hollywoodzkich celebrytów. To właśnie tam Alicja Bachleda-Curuś, Colin Farrell i Henry Tadeusz Farrell świętowali jego 16. urodziny. Wybór tego miejsca świadczy o wyjątkowym charakterze okazji. Uwagę zwracały nie tylko dobre nastroje członków rodziny, ale również ich stylizacje. Zarówno Farrellowie, jak i Bachleda-Curuś postawili na elegancję z nutą luzu. Szpilki Alicji, klasyczny look Colina i wyrazisty strój Henry’ego pokazują, że każdy z nich ma swój własny styl, a jednocześnie potrafią stworzyć spójny obraz zgranej rodziny.

