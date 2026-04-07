Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka uchylili drzwi do swojej prywatności i pokazali, co dzieje się teraz na placu budowy podczas remontu ich domu. Para wrzuciła na Instagram serię kadrów z wnętrz swojej willi. Widać na nich konstrukcję, niewykończone drewniane ściany i detale, które jasno sugerują góralski kierunek. Na zdjęciach pojawiają się też duże przeszklenia z widokiem na górski krajobraz. Para nie ukrywa, że remonty nie są łatwe.

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka pochwalili się góralską willą

Największe wrażenie sprawia fakt, że dom Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiel-Bułecki wygląda na przemyślany od pierwszej belki. W kadrach pokazanych przez parę na Instagramie dominują drewniane elementy konstrukcyjne i wysokie belki stropowe, miejscami wzbogacone ozdobnymi detalami. To nie są jeszcze wykończone wnętrza, ale etap przejściowy i widać, że przed parą jeszcze sporo pracy.

W ogromnej góralskiej willi ogromne wrażenie robią panoramiczne okna. Duże przeszklenia wpuszczają do środka mnóstwo dziennego światła i otwierają dom na przepiękną górską panoramę. W zestawieniu z drewnem to połączenie, które od razu buduje nastrój góralskiej willi, która łączy w sobie tradycję z nowoczesnością. Na jednym z ujęć para pozuje razem na tle surowych ścian i elementów konstrukcyjnych, zapowiadając:

Dokończ zdanie: jak przetrwacie remont czy budowę domu to…..? My i kierowniczka budowy Lusia - napisała Paulina Krupińska

Wygląda na to, że remont jest dość wymagający...

Fani są zachwyceni nową willą Krupińskiej i Karpiela-Bułecki

Krupińska i Karpiel-Bułecka są razem od 2014 roku, a w 2018 wzięli ślub. Wychowują dwójkę dzieci: Antoninę oraz młodszego o dwa lata Jędrzeja. W ich codzienności od dawna przewija się rytm dzielenia czasu między Warszawę a południe Polski. Jak wiadomo, Paulina Krupińska często mieszka też w Warszawie, prowadząc "Dzień dobry TVN", a od jakiegoś czasu Sebastian Karpiel-Bułecka też coraz częściej pojawia się w stolicy jako juror "Must be the Music".

W komentarzach pod zdjęciami szybko pojawiła się fala reakcji na nowy dom gwiazdy TVN. Nie brakuje gratulacji, zachwytów i jest jedno zdanie, które wraca jak bumerang. Chodzi o widoki z okien, które są naprawdę spektakularne. I trudno się dziwić, jeśli już na etapie surowych wnętrz widać tyle światła i przestrzeni, finał będzie obserwowany z równie dużą ciekawością, jak sama budowa.

Ale widok 😍 będzie pięknie!

Piękny widok!! Za oknami także - napisał Damian Michałowski

