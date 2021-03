Ida Nowakowska to prawdziwa szczęściara! Ciężarna gwiazda TVP zdradziła, jak rozpieszcza ją mąż

Ida Nowakowska i Jack Herndon niebawem powitają na świecie swoje pierwsze dziecko. Przyszła mama jednak wcale nie zwalnia tempa. Gwiazda "Pytania na śniadanie" wciąż pozostaje aktywna zawodowo, lawiruje pomiędzy wieloma projektami, a nawet nie odpuszcza sobie treningów i wysiłku fizycznego. Na szczęście kiedy po ekscytującym dniu wraca do domu, czeka w nim jej mąż, który otacza ją szczególną opieką. Ostatnio słynna tancerka zachwycała się, że ma przy sobie prawdziwą, złotą rączkę, a teraz? Takim wieczorem musiała pochwalić się przed swoimi fanami. Wybranek Idy Nowakowskiej doskonale wie na czym polega rozpieszczanie.

Ciężarna Ida Nowakowska rozpieszczana przez męża

Ida Nowakowska i Jack Herndon poznali się, kiedy tancerka wyjechała po zakończeniu programu "You Can Dance" do Stanów Zjednoczonych. Drogi tej dwójki skrzyżowały się dokładnie na uniwersytecie w Kalifornii, gdzie oboje studiowali aktorstwo. Jak widać, połączyło ich naprawdę płomienne uczucie, a od 2015 roku, do teraz, zakochani tworzą idealnie dobrane małżeństwo. Co więcej, obydwoje nie mogą się doczekać, aż na świat przyjdzie ich długo wyczekiwany synek, a od kiedy Ida Nowakowska podzieliła się wesołą nowiną, stanęła w ścisłym centrum zainteresowania. Fanki gwiazdy jeszcze baczniej obserwują każdy jej ruch, a główna zainteresowana bardzo chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami - opowiada o ciążowych zachciankach, rytuałach i swoim samopoczuciu, o które, jak się okazuje, szczególnie dba jej mąż.

Wczorajszy wieczór Ida Nowakowska z pewnością zapamięta jako bajkowy. Najpierw gwiazda pochwaliła się wykwintną, zdrową kolacją, którą przygotował dla niej mąż, a później ukochany grał dla niej na gitarze. Musicie przyznać, że to brzmi naprawdę romantycznie.

Kolacja od męża, Zupa z dyni piżmowej i imbiru, stek z kalafiora na ziołach i sałatka z dressingiem musztardowym - napisała Ida Nowakowska chwaląc się pięknym talerzem.

Co do muzyki, ostatnio gwiazda przyznała, że to jej codzienna rutyna, a przyszła mama puszcza sobie i swojemu synkowi w szczególności utwory klasyczne, które działają bardzo odprężająco. Jak widać przyszły tata i w tym ma swój udział.

Kiedy Ida Nowakowska poinformowała, że jest w ciąży, jej fani byli w siódmym niebie! Gwieździe udało się ukrywać brzuszek przez naprawdę długi czas.