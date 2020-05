Tak Klara Lewandowska opiekuje się siostrą, małą Laurą! Anna jest zachwycona!

Od niespełna dwóch tygodni rodzina Lewandowskich jest już w czwórkę! 6 maja na świat przyszła druga córka pary, Laura. Wygląda na to, że Klara bardzo cieszy się, że ma rodzeństwo, a co więcej pomaga swojej mamie w opiece nad maleństwem. Tą uroczą chwilą na swoim Instagramie pochwaliła się Anna Lewandowska. Tylko spójrzcie!

Klara Lewandowska opiekuje się małą Laurą!

Anna Lewandowska chociaż dopiero co po raz drugi została mamą, to jednak nie zamierza zwalniać tempa i jest bardzo aktywna w swoich mediach społecznościowych. Poród gwiazdy na szczęście obył się bez komplikacji, dzięki czemu szczęśliwa mama niemalże od razu mogła wrócić do domu z maleństwem. Tam czekało na nią wiele niespodzianek, które przygotowali jej mąż Robert Lewandowski oraz pierwsza córeczka Klara, która długo nie mogła doczekać się rodzeństwa!

Na szczęście marzenie Klarci w końcu się spełniło i od niespełna dwóch tygodni dziewczynka może cieszyć się, że ma upragnioną siostrzyczkę. Wygląda na to, że 3-latka bardzo zaangażowała się również w pomoc w opiece nad Laurą! Ostatnio na Instagramie Anny Lewandowskiej pojawiło się nagranie ze wspólnego spaceru, na którym możemy zobaczyć jak mała Klara pcha wózeczek, w którym znajduje się jej siostra. Widać, że dziewczynka jest niezwykle szczęśliwa i chętnie pomaga mamie w opiece nad maleństwem.

Jak wiadomo nie wszystkie dzieci z takim entuzjazmem przyjmują wiadomość o rodzeństwie. Jednak jakiś czas temu Ania Lewandowska na swoim InstaStory pochwaliła się książkami, które postanowiła przeczytać, aby relacje Klary i Laury zawsze były bardzo dobre. Mama dziewczynek dodała do swojej biblioteczki takie pozycje książkowe jak "Rodzeństwo bez rywalizacji" i "Zgodne rodzeństwo". Wygląda na to, że Ania zadbała o każdy szczegół! Cudownie jest patrzeć jak dzieci mają ze sobą świetny kontakt. W przypadku Klary i Laury jesteśmy pewni, że tak właśnie będzie.

Tymczasem spójrzcie jak uroczo wygląda opieka małej Klary Lewandowskiej nad swoją siostrzyczka Laurą!

Instagram

Laura Lewandowska przyszła na świat 6 maja 2020 roku. Radosną nowinę jako pierwszy przekazał dumny tata, Robert Lewandowski za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Instagram

