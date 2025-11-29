Karolina Pisarek pochwaliła się drogocennym gadżetem. Chodzi o zegarek, który - jak wyznała - jest najdroższym przedmiotem w jej domu. Modelka kupiła dodatek po sprzedaży mieszkania, lokując w niego część otrzymanych pieniędzy. W jednym z ostatnich wywiadów podkreśliła, że wartość zegarka nie spadnie, dlatego jest to doskonała inwestycja.

Karolina Pisarek podbija polski show-biznes

Karolina Pisarek od trzech lat tworzy udane małżeństwo z Rogerem Sallą, milionerem, którego poślubiła podczas spektakularnej ceremonii 10 czerwca 2022 roku. Ich ślub, szeroko komentowany w mediach, został uznany za jedno z najgłośniejszych wydarzeń tamtego roku. Celebrytka chętnie dzieli się w sieci kulisami życia u boku męża, podkreślając, że wspiera on ją w realizacji kolejnych zawodowych projektów.

Na co dzień Pisarek rozwija się jako modelka, influencerka i przedsiębiorczyni. Jest właścicielką kilku prężnie działających biznesów, które regularnie rozbudowuje. Równocześnie nie przestaje spełniać swoich marzeń związanych z modelingiem – niedawno z ogromnym wzruszeniem opowiedziała, że wzięła udział w castingu do Victoria’s Secret.

Karolina Pisarek kupiła luksusowy zegarek

Karolina Pisarek niedawno podzieliła się wyznaniem, które mocno zaskoczyło jej fanów. W rozmowie z Plejadą modelka opowiedziała o powodach, dla których zdecydowała się na zakup luksusowego zegarka. Jak wyjaśniła, po sprzedaży mieszkania z zyskiem postanowiła mądrze ulokować zarobione pieniądze właśnie w ten ekskluzywny przedmiot.

W moim domu (najdroższy jest - przyp.red.) zegarek. Kupiłam ten zegarek, jak sprzedałam swoje mieszkanie z zyskiem i postanowiłam, że zainwestuję te pieniądze w coś, czego wartość nie spadnie, a zawsze będzie można szybko sprzedać. Oczywiście, to była tylko część pieniędzy, więc resztę zainwestowałam w inne rzeczy, ale dlatego kupiłam właśnie zegarek opowiadała w rozmowie z Plejadą.

Jak łatwo się domyślić, zegarek celebrytki z pewnością nie należał do najtańszych. Gdy portal zapytał ją o jego wartość, modelka nie zdradziła konkretnej kwoty. Na pytanie, czy jego cena przekroczyła 100 tysięcy złotych, odpowiedziała żartobliwym "pomidor". Jej reakcja sugeruje jednak, że rzeczywista wartość może być jeszcze wyższa.

