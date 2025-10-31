Karolina Pisarek podzieliła się na Instagramie niezwykłą wiadomością – modelka została zaproszona na casting do legendarnej marki "Victoria’s Secret". Nie kryła łez szczęścia, pokazując, jak dzwoni do swoich bliskich, by przekazać im tę radosną nowinę. Wzruszeniom nie było końca.

Karolina Pisarek odnosi sukces w polskim show-biznesie

Karolina Pisarek swoją karierę rozpoczęła od udziału w piątej edycji "Top Model". To właśnie tam po raz pierwszy zaprezentowała się szerszej publiczności, a program przyniósł jej ogromną popularność i otworzył drzwi do dalszych sukcesów. Dziś 28-latka prężnie rozwija swoje biznesy i wiedzie szczęśliwe życie u boku Rogera Salli. Para w czerwcu 2022 roku wzięła ślub, który został okrzyknięty wydarzeniem roku.

Karolina Pisarek aktywnie prowadzi konto na Instagramie, gdzie śledzi ją już prawie milion osób. Modelka chętnie dzieli się z obserwatorami szczegółami swojego życia, a fani nie szczędzą jej serdecznych słów w komentarzach. Tym razem celebrytka postanowiła przekazać im radosną nowinę. Właśnie udało się jej spełnić kolejne marzenie.

Karolina Pisarek przekazała radosne wieści

Celebrytka poinformowała, że właśnie udało jej się spełnić jedno z najskrytszych marzeń. Modelka dostała się na casting do prestiżowej marki "Victoria's Secret". Cała we łzach przekazała radosne wieści swoim najbliższym - mężowi i mamie, a następnie udała się na sesję zdjęciową. Gwiazda "Top Model" nie kryła ogromnej ekscytacji i szczęścia.

Nie mogę uwierzyć, że zostałam zaproszona na casting Victoria's Secret — tej samej, dzięki której 12 lat temu zaczęłam marzyć o modelingu. Pamiętam to jak dziś: mała Karolinka, siedząca w szkolnej ławce i marząca, by kiedyś stać się silną, pewną siebie, niezależną kobietą. I dziś… trochę starsza ja, spełniam marzenie tamtej Karolinki. Gdyby tylko wiedziała, co ją czeka napisała pod nagraniem na Instagramie.

Gwiazda zaznaczyła, że udział w castingu legendarnej marki był momentem, na który czekała całe życie. Zaproszenie, które otrzymała, dodało jej mnóstwo wiary w siebie.

Fakt, że marka o tak globalnym zasięgu i prestiżu zauważyła właśnie mnie, a może mieć każdego, jest dla mnie czymś niezwykle budującym i pozostanie jednym z najważniejszych punktów mojej wish listy zawodowej podkreśliła.

Fani celebrytki błyskawicznie zasypali ją gratulacjami.

Cudo! Wzruszające

Należy Ci się

Ogromne gratulacje! czytamy.

