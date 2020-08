Tak Joanna Krupa i jej córeczka wypoczywają na wsi! Mała Asha znów skradła serca internautów

Joanna Krupa razem z mężem i córeczką, aktualnie przebywa w Polsce. Modelka często zamieszcza zdjęcia z małą Ashą na swoim Instagramie, ale tym razem nową fotografią pochwalił się mąż gwiazdy, Douglas Nunes. Na jego profilu możemy zobaczyć jak Joanna Krupa i Asha wypoczywają na polskiej wsi. Oczywiście jest to kolejne zdjęcie, które skradła mała dziewczynka. Tylko spójrzcie!

Tak Joanna Krupa z córeczką wypoczywają na wsi! Mała Asha znów skradła serca internautów

Joanna Krupa kilka tygodni temu przyleciała do Polski z małą Ashą! Modelka aktualnie pracuje na planie 9. edycji programu "Top model", ale oczywiście córeczka jest cały czas przy niej. Dziewczynka ma zapewnione najlepsze warunki, dostała również mnóstwo prezentów od znanych gwiazd, między innymi od "wujka" Dawida Wolińskiego. Jak widać Asha zaskarbiła sobie serca nie tylko internautów, ale także znanych twarzy polskiego show biznesu!

Niedawno do swoich ukochanych dziewczyn dołączył Douglas Nunes! Teraz cała trójka cieszy się z wizyty w Polsce. Ostatnio cała rodzina wybrała się na mały odpoczynek, gdzie relaksuje się w przepięknych okolicznościach przyrody. Mąż Joanny Krupy postanowił uwiecznić chwilę, kiedy jego żona i córka huśtają się na huśtawce. Widać, że dla Ashy była to ogromna frajda - uśmiech od ucha do ucha jest tego najlepszym potwierdzeniem!

Moje dziewczyny huśtają się na polskiej wsi - napisał pod zdjęciem Douglas Nunes.

Oczywiście w komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo słów zachwytu. Internauci znów rozpływają się nad słodziutką Ashą.

- Twoje dziecko jest urocze! - Widać, że podoba się jej w Polsce :D - Ale się słodko uśmiecha malutka 🤩😍 - Jak słodko 😍😍😍 - Śliczne dziewczyny 💖 - piszą fani.

Nie da się nie zgodzić z internautami - Asha jest po prostu prawdziwym słodziakiem, a to zdjęcie automatycznie powoduje uśmiech na twarzy. Zobaczcie sami!

Kilka dni temu Asha razem z rodzicami była również w restauracji. Dziewczynka uroczo pozowała do zdjęć. Chyba każdy domyśla się, po kim odziedziczyła ten talent!

Instagram

Mała Asha od pierwszych chwil życia zaskarbiła serca tysięcy internautów!