Marietta z "Hotelu Paradise" była kiedyś śliczną, naturalną blondynką! Mamy jej zdjęcia sprzed operacji plastycznych

Marietta Witkowska z "Hotelu Paradise" to jedna z najbardziej barwnych uczestniczek tego show. Już w pierwszym odcinku programu dała się poznać jako pełna energii, rozrywkowa uczestniczka. Nie da się również nie zauważyć, że Marietta korzystała z zabiegów medycyny estetycznej. My jednak dotarliśmy do jej zdjęć z niedalekiej przeszłości. Zobaczcie jak wyglądała jeszcze kilka lat temu. Nie da się jej rozpoznać na starych zdjęciach!

Marietta z "Hotelu Paradise" jeszcze niedawno wyglądała zupełnie inaczej

"Hotel Paradise" właśnie wystartował! Od 24 lutego widzowie mogą śledzić losy uczestników, którzy na Bali będą poszukiwać miłości. Już po pierwszym odcinku show wiadomo, że nie zabraknie emocji i kontrowersji. Wśród uczestników znalazła się czarnowłosa Marietta Witkowska, która ewidentnie wyróżnia się na tle innych uczestniczek. Widać, że kobieta korzysta z zabiegów medycyny estetycznej, co nie do końca spodobało się niektórym widzom.

Jednak jak się okazuje Marietta jeszcze kilka lat temu była blondynką i wyglądała zupełnie inaczej. Aż ciężko uwierzyć, że tak naturalnie piękna dziewczyna zdecydowała się skorzystać z zabiegów medycyny estetycznej. Tylko spójrzcie na jej zdjęcie z 2016 roku!

Kim jest Marietta Witkowska z "Hotelu Paradise"?

Marietta Witkowska ma 24 lata i pochodzi z Warszawy. Na co dzień pracuje jako księgowa, a w weekendy kocha imprezować. Uczestniczka "Hotel Paradise" uwielbia także podróże, dzięki którym może poznawać obce kultury. Jej idealnym kandydatem na chłopaka jest wierny, spontaniczny i otwarty mężczyzna, czyli osoba podobna do niej samej.

Tak wyglądała Marietta Witkowska z "Hotelu Paradise" przed zabiegami medycyny estetycznej

Tak Marietta z "Hotelu Paradaise" wygląda obecnie