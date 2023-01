Tak dziś wygląda Waldek ze "Złotopolskich". Andrzej Nejman zabrał syna do "Dzień Dobry TVN"

W studiu "Dzień Dobry TVN" pojawili się dziś Paweł Deląg oraz jego synowie - 29-letni Paweł Deląg Junior oraz 22-letni Mikołaj. To pierwszy raz, kiedy cała trójka zgodziła się na wspólny wywiad. A okazja była naprawdę wyjątkowa. Poznajcie bliżej synów Pawła Deląga i zobaczcie, czym się zajmują. Czy poszli śladami słynnego ojca? Synowie Pawła Deląga w "Dzień Dobry TVN" Paweł Deląg pojawił się w „Dzień Dobry TVN” aby opowiedzieć o swoim nowym projekcie filmowym - serii dokumentów „Human to Human” poświęconych uchodźcom z Ukrainy. Deląg wyreżyserował jeden z odcinków (o historii 13-letniego Nikity, który z rodziną opuszcza Ukrainę), a przy pracy pomagał mu właśnie młodszy syn, Mikołaj, dla którego była to pierwsza przygoda z z filmem: Przybyłem na plan, nie wiedząc do końca, co mnie czeka. Temat filmu jest bardzo ciężki. Poznałem na miejscu dzieciaki, od których biła niesamowita energia. Bardzo się z nimi zżyłem - wyznał Mikołaj Deląg. W studiu pojawił się również starszy syn aktora, Paweł Deląg Junior, o którym od czasu do czasu jest głośno w mediach. Niedawno syn Deląg ożenił się z piękną Adą , a jakiś czas temu został ojcem, Paweł Deląg jest więc dziadkiem. W "Dzień Dobry TVN" Junior zdradził imię dziecka: Urodziła nam się piękna córka 7 sierpnia. Malutka, chociaż według mnie już jest tak duża, że już nie nadążam. Rozalia Barbara, jeszcze teraz był chrzest - zdradził. Paweł Deląg Junior opowiedział zaś o swoich doświadczeniach w filmie. Z ojcem pracował przy krótkometrażowym filmie "Pani Basia" i dokumencie "Zrodzeni do szabli". Który z chłopaków jest bardziej podobny do taty, Pawła Deląga? Internauci piszą: Miło było posłuchać i popatrzeć na Was...