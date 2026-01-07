Najmłodszy syn Anny Przybylskiej w chwili jej śmierci miał zaledwie trzy lata. Dziś to już nastolatek powoli wkraczający w dorosłość. Ojciec Jana - Jarosław Bieniuk pokazał ostatnio jego najnowsze zdjęcie. To kopia znanej mamy.

Śmierć Anny Przybylskiej poruszyła całą Polskę

Anna Przybylska, znana i uwielbiana polska aktorka, zmarła 5 października 2014 roku po ciężkiej walce z rakiem trzustki, na który chorowała od około 2013 roku. Jej przedwczesna śmierć głęboko poruszyła fanów w całej Polsce - media i internauci przez długi czas wspominali jej naturalność, urok oraz role, które przyniosły jej sympatię widzów. Jej odejście wywołało falę wzruszeń i wspomnień, a tysiące osób żegnało ją na pogrzebie i w mediach społecznościowych, podkreślając, jak wiele znaczyła dla publiczności i jak bardzo jej brak jest odczuwalny.

Aktorka pozostawiła po sobie trójkę dzieci - córkę Oliwię oraz synów Szymona i Jana oraz partnera życiowego, byłego piłkarza Jarosława Bieniuka.

Jarosław Bieniuk pokazał zdjęcie najmłodszego syna

Jan, najmłodszy syn Anny Przybylskiej, w chwili śmierci swojej mamy miał zaledwie trzy lata. Dziś to już piętnastolatek, który powoli wkracza w dorosłość.

Jan nie zdecydował się pójść w ślady Anny Przybylskiej i związać swojej przyszłości z aktorstwem. Zamiast tego wybrał sport, naśladując swojego tatę, Jarosława Bieniuka. Uczęszcza do szkółki piłkarskiej, gdzie gra na pozycji bramkarza. Niedawno w mediach społecznościowych Bieniuka pojawiło się ich wspólne zdjęcie, które wzbudziło duże poruszenie. Niewiarygodne, jak bardzo Jan zmienił się przez lata i jak bardzo przypomina swoją mamę. Zobaczcie sami.

